Streit? Darum fehlt Mikes Kumpel Eugen bei Bachelor-Party

Mike Heiter (33) zelebriert gerade seinen Junggesellenabschied in Los Angeles und teilt fleißig Eindrücke davon auf Instagram. Doch ein Detail sorgt bei seinen Fans für Verwunderung: Eugen Lopez, einer seiner besten Freunde, fehlt auf der Party. Als ein User in einem Kommentar nach dem Grund für seine Abwesenheit fragte, klärte der Kickboxer die Situation auf: "Es gab leider einen privaten Vorfall, wegen dem ich in Deutschland bleiben musste." Er kommentierte Mikes Beiträge dennoch mit Feuer-Emojis und zeigt so, dass zwischen den beiden alles in bester Ordnung ist.

An einen Streit ist also nicht zu denken – im Gegenteil! Mike und Eugen, die sich seit Jahren als echtes Team präsentieren, scheinen weiterhin eng verbunden zu sein. Während Eugen sich in Deutschland um private Angelegenheiten kümmern muss, genießt Mike mit seinen Freunden ausgelassene Partystimmung in der kalifornischen Sonne. Die beiden Männer verbindet schon seit langer Zeit eine gute Freundschaft. Eugen war damals sogar der Dschungelcamp-Begleiter von Mike.

Die erste Annäherung von Mike und seiner zukünftigen Ehefrau Leyla Lahouar (29) bekam Eugen also indirekt aus nächster Nähe mit. Während die beiden sich beim Dschungelcamp näher kennenlernten, ging jedoch das Gerücht um, dass die Influencerin und Eugen etwas am Laufen hatten. Mike wollte daher den sogenannten Bro-Code nicht verletzen. Gegenüber RTL gab Eugen seinem Kumpel aber grünes Licht und stellte klar: "Es ehrt Mike, dass er sich an so was halten wollen würde, aber es gibt nichts zu halten, zwischen ihr und mir war nie irgendetwas."

Instagram / babaclass Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025