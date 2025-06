"Zu viel": Nikola Glumac legt Herzinfarkt in Familie offen

Nikola Glumac (29) hat in seiner Instagram-Story Einblicke in die schwere Zeit gegeben, die der Realitystar zurzeit durchlebt. Nachdem ihn erst vor Kurzem seine Verlobte Kim Virginia Hartung (30) verlassen hat, offenbart er nun, dass es in seiner Familie zudem einen schweren Krankheitsfall gegeben habe. "Es ging um einen heftigen Herzinfarkt, und das alles ist genau in dem Moment passiert, als ich Serbien verlassen habe und nach Dubai geflogen bin", teilt er mit. Der Promis unter Palmen-Star verbrachte kürzlich Zeit bei seiner Familie in seiner Heimat Serbien. Dieser Schicksalsschlag habe den ohnehin schwierigen Trennungsverlauf noch belastender gemacht.

Bereits vor einigen Tagen hatte der Ex-Mann von Gloria Glumac (32) angedeutet, dass es in seinem Umfeld einen Schicksalsschlag gegeben habe, doch nun verrät er erstmals Details. In seiner Story erklärt er außerdem: "Mir ging es eh schon mies genug, allein damit klarzukommen, dass es mit Kim vorbei ist... Und dann auch noch so was in der Familie, das war einfach zu viel auf einmal für mich." Es bleibt unklar, um welches Familienmitglied es sich handelt und wie der aktuelle Gesundheitszustand ist, doch Nikola macht deutlich, wie sehr die Ereignisse ihn mitgenommen haben.

Dass Nikola im Moment eine schwere Phase seines Lebens durchlebt, ist kein Geheimnis. Erst im Dezember 2024 war er spontan zu seiner damaligen Freundin Kim nach Dubai ausgewandert. Nach einigen Monaten des Liebesglücks, inklusive einer Schwangerschaft und einer Verlobung, war Anfang Juni plötzlich alles aus und vorbei. Nach einem nicht weiter benannten Vorfall, durch den Kim im Krankenhaus landete, hat sie die Verlobung aufgelöst. Seither zeigt sich Nikola immer wieder überfordert und den Tränen nahe im Netz.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025