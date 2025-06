Pause: André Dietz verabschiedet sich von "Alles was zählt"

André Dietz (49), bekannt aus der RTL-Serie Alles was zählt, hat bestätigt, dass er sich vorerst von seiner Rolle als Ingo Zadek verabschieden wird. Die Gerüchte um seine Auszeit gab es bereits seit Wochen, wurden nun aber von dem Schauspieler selbst bestätigt. Im Interview mit InTouch Online erklärte er: "Es gibt nicht so gute Nachrichten... Es gibt erst einmal eine kleine Pause." Seine Figur plant in der Handlung der Serie einen Neuanfang auf Mallorca. Gemeinsam mit Jenny Steinkamp, gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen (44), möchte Ingo dort seine Träume von einem Retreat und einer Physiotherapie-Praxis in die Realität umsetzen. Ab Folge 4723, die am 24. Juni 2025 ausgestrahlt wird, ist der Serienliebling erst einmal nicht mehr zu sehen.

Doch der Serienstar wollte seine Fans nicht zu sehr enttäuschen. "Aber das Gute: Bald drehe ich trotzdem wieder", machte er Hoffnung auf eine mögliche Rückkehr oder neue Projekte. Dass er sich in der Vergangenheit bereits zeitweise aus der Serie zurückgezogen hatte, beruhigt die Zuschauer. Der genaue Umfang der aktuellen Drehpause bleibt allerdings unklar. André fügte hinzu, dass er sich vorerst auf seine Familie und neue Projekte konzentrieren wolle. "Dann habe ich noch ein paar andere Projekte und dann drehe ich mal wieder", verriet er im Gespräch.

Der Serienliebling, der neben der Schauspielerei auch als Sänger aktiv ist, hat über die Jahre hinweg immer wieder Auszeiten von der Daily genommen, um einige Zeit später wieder anzuknüpfen. Privat genießt er das Familienleben als vierfacher Vater und scheint diese neue Auszeit gezielt nutzen zu wollen. Schon in der Vergangenheit betonte der Schauspieler, wie wichtig ihm der Ausgleich zwischen Beruf und Familie sei. Fans können also hoffen, dass André auch diesmal den Weg zurück in die Herzen seiner Zuschauer findet – sobald es seine privaten und beruflichen Pläne erlauben.

Galuschka,Horst / ActionPress André Dietz, Schauspieler

Hein Hartmann / Future Image / ActionPress André Dietz, 2025

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress André Dietz, Schauspieler