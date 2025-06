KI-Bild vom Täter: Geissens versprechen Prämie für Hinweise

Carmen (60) und Robert Geiss (61) wurden am Wochenende in ihrer Villa bei Saint-Tropez Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls. Nun setzen die Reality-TV-Stars auf die Kraft des Internets: Robert und Carmen haben Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet und veröffentlicht. Mithilfe von ChatGPT entstand ein Porträt eines der Täter, das das Paar auf Instagram teilt. Sie bitten um die Hilfe ihrer Fans – und bieten eine Belohnung für Hinweise. "Schaut euch mal die Bilder an. Vielleicht erkennt jemand ihn. Wir würden uns erkenntlich zeigen. Wir wünschen euch eine sichere Nacht. Und bleibt gesund", kommentiert der Multimillionär seinen Beitrag. Zudem ergänzt Robert, dass die Täter allesamt Französisch gesprochen haben.

Das vergangene Wochenende wurde für Carmen und Robert zum Albtraum. Mitten in der Nacht sind vier maskierte Männer in ihre Villa eingebrochen, während sie selbst im Wohnzimmer verweilten. Die Terrassentür war offen, die Alarmanlage ausgeschaltet. Mit Waffen bedrohten die Täter die Geissens, forderten Codes für die Safes und setzten Gewalt ein. Carmen wurde gewürgt, wodurch eine Operationsnarbe aufplatzte und Robert wurde Berichten zufolge in die Rippen getreten. Die Täter entwendeten Beute im Wert von rund 200.000 Euro, darunter Schmuck, Designerstücke, Bargeld und persönliche Dokumente.

Die Geschehnisse dieses Überfalls sind erschütternd, insbesondere die brutale Gewalt, die dem Ehepaar widerfahren ist. Während der dramatischen Szenen gelang es Carmen, einem der Täter die Maske zu entreißen, wodurch die Kameras sein Gesicht erfassen konnten. Des Weiteren ist auf den Überwachungsaufnahmen, die Bild vorliegen, zu sehen, wie Carmen anschließend von einem der Täter gewürgt wird und wie Robert mit einer Waffe bedroht wird. Die Geissens haben ihre Villa in Ramatuelle mittlerweile zurückgelassen.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss im Mai 2025

Threads / carmengeiss Carmen Geiss, Juni 2025