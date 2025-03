Cheryl vertraut Robert F. Kennedy Jr. nach Affäre nicht mehr

Cheryl Hines (59) und ihr Ehemann Robert F. Kennedy Jr. (71) sorgen erneut für Schlagzeilen. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Curb Your Enthusiasm", soll ihrem Ehemann nach einer angeblichen Sexting-Affäre ein strenges Ultimatum gestellt haben: Entweder er veranlasst umgehend ihren Umzug zu ihm nach Washington, D.C., oder sie zieht Konsequenzen. Insidern zufolge, die mit Daily Mail gesprochen haben, vertraut Cheryl ihrem Mann nicht mehr, seit die Vorwürfe einer Beziehung zwischen ihm und der ehemaligen Journalistin Olivia Nuzzi publik wurden. Der Umzug nach Georgetown, einem renommierten Viertel in Washington, scheint für Cheryl ein notwendiger Schritt, um ihren Ehemann im Auge zu behalten.

Hintergrund der drastischen Forderung ist die mutmaßliche Affäre des 71-jährigen Robert, die vor einem Jahr Schlagzeilen machte. Olivia, damals 32 Jahre alt, bestätigte, dass es eine private Beziehung zwischen ihr und dem Politiker gegeben habe. Der Skandal brachte die Journalistin beruflich und privat in Schwierigkeiten, während Cheryl laut Insidern "emotional wie vor den Kopf gestoßen" gewesen sei. Obwohl sie bei zahlreichen öffentlichen Auftritten mit Robert präsent war, blieb die Spannung in der Ehe nicht zu übersehen. Cheryl soll sich entschlossen haben, ihre kalifornische Glamour-Welt hinter sich zu lassen, um als Ehefrau des Politikers in Washington Fuß zu fassen.

Das Paar ist seit 2014 verheiratet, und Cheryl galt lange als die humorvolle und bodenständige Stütze in Roberts Leben. Bereits in der Vergangenheit war ihre Beziehung von Höhen und Tiefen geprägt, was auch frühere Berichte über die angebliche Untreue des Politikers bestätigen. Dennoch zeigte sich Cheryl stets entschlossen, an der Ehe festzuhalten. Robert hingegen, der aus der berühmten Kennedy-Familie stammt, kämpft nun darum, seine Ehe und seinen Ruf zu retten. Ob sich die beiden an die neue Situation in D.C. anpassen können, bleibt abzuwarten.

Getty Images Robert F. Kennedy Jr. und Cheryl Hines, Oktober 2024

Getty Images Robert F. Kennedy Jr., Politiker

