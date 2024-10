Robert F. Kennedy Jr. und Cherly halten trotz Krise zusammen

Zwischen Cheryl Hines (59) und Robert F. Kennedy Jr. (70) soll es nicht gut laufen – zuletzt kamen Gerüchte auf, dass der Politiker eine Affäre gehabt haben soll. Doch erst vor wenigen Tagen starb seine Mutter Ethel Kennedy (✝96). Und offenbar stärkt Cheryl Robert nach dessen schwerem Verlust den Rücken. Am Samstag wurden sie Hand in Hand in Massachusetts gesehen, wie Fotos der Daily Mail zeigen. Die "Curb Your Enthusiasm"-Schauspielerin und der ehemalige US-Präsidentschaftskandidat spazierten über das Anwesen der Kennedy-Familie in Hyannis Port und wirkten dabei gelöst und vertraut.

Um die Ehe des Sohnes des verstorbenen Robert F. Kennedy (✝42) soll es nicht unbedingt gut stehen. So machten Gerüchte die Runde, dass er etwas mit der Journalistin Olivia Nuzzi hatte. Deswegen dachte seine Frau angeblich sogar darüber nach, die Ehe zu beenden. "Sie hat darüber gesprochen, die Scheidung einzureichen, aber er fleht sie an, es nicht zu tun", berichtete ein Informant People Anfang Oktober. Die Schauspielerin soll sehr verärgert über die ganze Situation sein. "Sie hat großartige Unterstützung, und alle stehen natürlich auf ihrer Seite", meinte die Quelle weiter.

Cheryl und Robert sind seit 2012 ein Paar. Zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort – und seither sind sie eigentlich dafür bekannt, eine sehr enge Bindung zueinander zu haben. Doch die angebliche Affäre könnte dies zerstört haben. Olivia Nuzzi erklärte gegenüber People zu ihrem Verhältnis mit Robert Folgendes: "Die Beziehung war nie körperlich, hätte aber offengelegt werden müssen, um den Anschein eines Konflikts zu vermeiden." Ob Cheryl und Robert ihre Ehe doch noch retten können, wird sich zeigen. Doch die aktuellen Fotos des Ehepaares deuten einen Schritt in die richtige Richtung an.

Getty Images Cheryl Hines im August 2023

Getty Images Robert F. Kennedy Jr., Politiker

