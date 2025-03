Timur Ülker musste das Dschungelcamp erst mal sacken lassen

Timur Ülker (35) steckt die Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp wohl noch in den Knochen. Bei der Weltpremiere von "HAPS – Crime Doesn’t Pay" in Berlin erzählt der Schauspieler im Interview mit Promiflash, dass es eine Weile gedauert hat, sich wieder in seinem normalen Leben einzufinden. "Du baust schon eine emotionale Bindung auf zu diesem Camp und zu dem, was da passiert. Da braucht man erst mal ein bisschen Abstand und auch seine Zeit", erklärt er. Einen Vorteil hatte die Zeit im australischen Busch für den GZSZ-Star aber doch: Durch die knappe Nahrung konnte er seinen Körperfettanteil deutlich reduzieren. "Ich war noch nie so definiert", freut er sich.

Die Zeit im Dschungel liegt nun schon einige Wochen zurück – und mittlerweile steckt der 35-Jährige schon wieder mitten im Alltag. "Ich habe schon wieder meinen ersten Drehtag gehabt", freut er sich. Seine Arbeit am Set der beliebten Vorabendserie hat Timur während der Strapazen im Dschungelcamp gefehlt. Er betont im Gespräch mit Promiflash: "Ich freue mich, wieder drehen zu können. Das ist mein Job, das ist meine Liebe."

Im Dschungel konnte Timur die Zuschauer von sich überzeugen: Er schaffte es bis ins Halbfinale. Am Ende ging die Krone dann allerdings an Lilly Becker (48). Trotz seiner erfolgreichen Teilnahme zog der gebürtige Hamburger nach seinem Exit Konsequenzen. "In dieser Reality-Welt habe ich nur festgestellt, dass ich mich da auch gar nicht so wohlfühle, also hiermit ziehe ich mich auch aus der Reality-Welt zurück. Es war ein kometenhafter Einstieg und hiermit ziehe ich mich zurück", machte er bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash deutlich.

Anzeige Anzeige

RTL Timur Ülker im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Timur Ülker, Schauspieler

Anzeige Anzeige