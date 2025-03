So werden die beiden Trauerfeiern für Angie Stone ablaufen

Die Anteilnahme und Trauer um Angie Stone (63), die vergangenes Wochenende bei einem tragischen Autounfall in Alabama ums Leben kam, nehmen nicht ab. Zu Ehren der Musiklegende werden laut TMZ gleich zwei Trauerfeiern abgehalten. Am Freitag, dem 14. März, wird eine große öffentliche Zeremonie in Atlanta stattfinden, bevor am darauffolgenden Tag in ihrer Heimatstadt Columbia, South Carolina, eine intimere Abschiedsfeier organisiert wird. Zahlreiche prominente Gäste haben ihre Teilnahme bestätigt, darunter Tyler Perry (55), Kirk Franklin (55), Musiq Soulchild sowie Keke Wyatt (42) und Tamela Mann. Sie werden die Leistungen und das Leben von Angie in Reden und musikalischen Darbietungen würdigen.

Die Idee, zwei separate Zeremonien abzuhalten, war bereits frühzeitig geplant worden, wie Insider TMZ verraten. So soll die Trauerfeier in Atlanta vor allem Fans und dem breiten Publikum ermöglichen, sich angemessen von der Sängerin zu verabschieden. Die Veranstaltung am Samstag ist hingegen speziell für Familie und enge Freunde gedacht. Angie, die bei einem Autounfall nach einem Konzertauftritt in Montgomery ums Leben kam, war laut dem Magazin das einzige Todesopfer des Unfalls. Andere Insassen des Fahrzeugs erlitten lediglich leichte Verletzungen.

Die Nachricht von Angies Tod erreichte die Öffentlichkeit Anfang März und löste in der Musikwelt Schock und Trauer aus. Fans weltweit zeigten ihre Betroffenheit und überfluteten ihre Social-Media-Kanäle mit Beileidsbekundungen. Unter einem ihrer letzten Instagram-Posts brachten die Fans ihre Trauer zum Ausdruck. "Ruhe in Frieden, Miss Angie. Wir werden dich wirklich vermissen", "Danke für deine gute Musik" und "Bitte sagt mir, dass das nicht wahr ist", lauteten einige der zahlreichen Kommentare.

Getty Images Angie Stone, Sängerin

