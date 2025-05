Wirklich Single: Sydney Sweeney bestätigt abgesagte Hochzeit

Seit dem Frühjahr brodelte die Gerüchteküche wegen Sydney Sweeney (27). Mehrere Insider behaupteten, dass die Euphoria-Darstellerin und ihr Verlobter Jonathan Davino ihre Beziehung aufgegeben hätten. Nach Monaten der Spekulation äußert sich die Schauspielerin nun erstmals selbst zu dem Thema. Eine Frage der Times, ob sie immer noch eine Hochzeit plane, beantwortet sie mit einem klaren "Nein". Gleichzeitig verrät sie, dass sie ihr Leben als Single genieße und darüber keineswegs traurig sei. "Ich lerne eine Menge über mich selbst und verbringe mehr Zeit mit meinen Freunden. Und ich liebe es", gab die Blondine zu verstehen.

Sydney und Jonathan hatten sich 2018 kennengelernt und waren drei Jahre später verlobt. Auch nach der Trennung wurden sie zwar vereinzelt noch gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen, doch eine Versöhnung scheint ausgeschlossen. Eine Quelle aus dem Umfeld des ehemaligen Paares berichtete People kürzlich, dass es schon länger Probleme in der Beziehung gegeben habe. Demnach habe die US-Amerikanerin den vollen Terminkalender, den ihre Arbeit erfordert, genossen. "Was sie jedoch überfordert hat, war ihre Beziehung und die Hochzeitsvorbereitungen", plauderte der Informant aus.

In der Vergangenheit hat Sydney offen darüber gesprochen, wie wichtig ihr ihre Karriere ist. Als sie ein Teenager war, zog ihre gesamte Familie aus Washington nach Los Angeles, um ihr die besten Chancen zu ermöglichen. Im Gespräch mit Glamour erklärte sie im Herbst des vergangenen Jahres: "Ich wusste, dass ich in gewisser Weise erfolgreich sein musste, damit es nicht umsonst war." Bevor ihr der große Durchbruch gelang, sorgte der Umzug erst einmal für finanzielle Probleme, die sogar die Scheidung ihrer Eltern zur Folge hatten.

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

Getty Images Sydney Sweeney, April 2025

