Der "The Big Bang Theory"-Cast hat keinen Kontakt mehr

Simon Helberg (44), bekannt für seine Rolle als Howard Wolowitz in der Kultserie The Big Bang Theory, hat in einem Interview offenbart, dass der einst so eng verbundene Cast der Serie heute kaum noch Kontakt zueinander hat. "Wir reden nicht", erklärte der Schauspieler und fügte augenzwinkernd hinzu: "Niemand redet mehr miteinander. Man denkt: 'Ist jemand gestorben oder so?'" Die Serie endete 2019 nach zwölf erfolgreichen Staffeln. Simons Kommentar fiel gegenüber Entertainment Tonight im Zusammenhang mit einem Wiedersehen mit Melissa Rauch (44), die in der Sitcom seine Serien-Ehefrau spielte.

Das erneute Aufeinandertreffen der beiden erfolgte für die Serie "Night Court", in der Simon eine Gastrolle als Ehemann von Melissa Rauchs Charakter übernahm. Dazu sagte er: "Es war großartig. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es ist seltsam und vertraut zugleich, zurück zu sein – und Melissa wieder vor der Kamera zu küssen." Simon verriet zudem, dass es einige Anläufe der Produzenten brauchte, ihn für das Projekt zu gewinnen.

"The Big Bang Theory" lief von 2007 bis 2019 und machte seine Stars Simon Helberg, Jim Parsons (52), Johnny Galecki (50), Kunal Nayyar (44) Kaley Cuoco (39), Melissa Rauch und Mayim Bialik (49) weltberühmt. Fans erinnern sich an die witzige Chemie zwischen den Charakteren, die vor der Kamera beste Freunde und unzertrennlich waren. Doch seit die Show von den Bildschirmen verschwunden ist, gehen die Darsteller getrennte Wege. Simon, der neben seiner Schauspielkarriere auch als Musiker tätig ist, hält sich wie viele seiner Co-Stars beruflich zwar weiter im Rampenlicht, bleibt aber im Vergleich zu den Serienjahren zurückhaltender. Zuletzt fiel er durch seinen neuen Look auf.

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Mai 2019

Everett Collection, Inc. / Action Press Howard Wolowitz und Bernadette aus "The Big Bang Theory"

