David Beckham und Tom Cruise kommentieren das CL-Finale

Tom Cruise (62) und David Beckham (50), zwei der weltweit bekanntesten Gesichter aus Film und Sport, treten beim Champions-League-Finale in der Münchner Allianz Arena gemeinsam auf. Am Samstagabend kommentieren sie das Duell zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain im Rahmen des Formats "Beckham & Friends" auf Paramount+. Während Tom Cruise mit seiner erfolgreichen "Mission: Impossible"-Reihe derzeit weltweit begeistert, wagt er mit diesem Auftritt einen Abstecher ins Sportfernsehen. Für David, einst Weltklassespieler, ist das Terrain vertrauter – doch mit Tom an seiner Seite erhält das Format eine neue, hochkarätige Note.

Laut Bild wurde David Beckham in Begleitung seines Sohnes Romeo Beckham (22) bereits auf der Dachterrasse des Luxushotels "Mandarin Oriental" gesichtet – eigens für die prominenten Gäste abgesperrt. Anschließend bezogen sie offenbar ein Zimmer im "Vier Jahreszeiten Kempinski". Tom, der München noch von früheren Premieren wie "Knight and Day" (2010) kennt, schätzt das Flair der bayerischen Landeshauptstadt sehr. "Ich bin begeistert. Was für ein toller Biergarten. In München ist alles total relaxed", schwärmte er damals laut Bild über den Augustiner-Keller – einen seiner erklärten Lieblingsorte. Ob er ihn bei diesem Besuch erneut aufgesucht hat, ist unklar.

Zwei Welten, zwei Karrieren – doch was Tom Cruise und David Beckham vereint, ist ihre Liebe zum Detail und der Wille, das Publikum zu begeistern. Während David heute als Unternehmer und Familienmensch in den Schlagzeilen steht – zuletzt wegen eines möglichen Familienstreits – bleibt Tom mit blockbusterreifen Actionrollen eine feste Größe in Hollywood. Ihr gemeinsamer Auftritt verspricht eine besondere Mischung aus Sportkompetenz und Starpower – schade nur, dass der Stream in Deutschland nicht verfügbar ist.

Getty Images Tom Cruise bei der "Mission: Impossible – The Final Reckoning"-Premiere in New York City

Getty Images David Beckham im April 2025

