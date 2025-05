"Schlag den Star": Schweiger-Schwestern gegen Geissens-Girls

Die kommende Ausgabe der beliebten Pro7-Show Schlag den Star wird ein wahres Highlight für Fans von Familienduellen: Am Samstag, dem 7. Juni, treten Lilli (26) und Luna Schweiger (28), die Töchter des Schauspielers Til Schweiger (61), gegen Shania (20) und Davina Geiss (22), die Sprösslinge des Millionärspaars Carmen (60) und Robert Geiss (61), an. In der spannenden Wettkampf-Show werden die beiden prominenten Schwesternpaare erstmals Seite an Seite antreten, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen. Das Duell verspricht nicht nur viel Action, sondern auch unterhaltsame Dynamik zwischen den berühmten Familienmitgliedern.

Mit dieser besonderen Paarung stellt die Show gezielt den Reiz prominenter Geschwisterpaare in den Mittelpunkt. Luna und Lilli sind durch ihre Filmkarrieren und als Töchter von Til Schweiger längst in der Unterhaltungsbranche etabliert. Die Geiss-Schwestern wiederum stehen seit Jahren für Reality-Glamour und TV-Präsenz in der Kult-Doku Die Geissens. In der Show treffen somit zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen medienerfahrene Teams aufeinander. Die Kombination aus sportlichem Einsatz und mentalem Geschick dürfte beiden Paaren alles abverlangen – und sorgt zugleich für beste Unterhaltung.

Für Luna Schweiger könnte das Jahr 2025 zu einem der aufregendsten ihrer Karriere werden. Neben der Teilnahme an der Show stehen für die Schauspielerin im Herbst die Dreharbeiten zu ihrer eigenen Datingshow an, die bereits im Vorfeld für großes Interesse in der Unterhaltungsbranche sorgte. Auch ihre jüngere Schwester Lilli konnte mit ihrer Schauspielkarriere große Erfolge feiern. Shania und Davina Geiss hingegen haben mit ihrer Dokuserie "Davina & Shania - We love Monaco" zuletzt einen Rekordquotensieg geholt. Ob die Schweigers oder die Geissens am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen, bleibt also abzuwarten.

ActionPress/action press Til Schweiger mit seinen Töchtern Lilli (l.) und Luna (r.)

RTL 2 Davina und Shania Geiss, Reality-TV-Bekanntheiten

