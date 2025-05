So denkt "Temptation Island"-Jeremy über Raffas Seitensprung

Jeremy und Raffaela sorgen bei Temptation Island für Schlagzeilen. In der aktuellen Staffel ereignete sich ein Aufreger, als Raffaela im Pool ihrem Verführer Marvin Manson nicht widerstehen konnte und ihn küsste – ein Moment, der für viel Drama in der Show sorgte. Während Jeremy in der Sendung gefasst auf den Vorfall reagierte, scheint seine wahre Meinung nun in einem TikTok-Clip deutlich zu werden. In dem Video verwendet er einen Sound, der die Worte enthält: "Kann es sein, dass du dumm bist?" Ergänzend schreibt er dazu: "Was ich über Raffas Verhalten und Aussagen denke."

Seine Fans scheinen Jeremys Reaktion zu unterstützen und machen ihm in den Kommentaren Mut. "Sei froh, wenn du die Krähe los bist" oder "Sehr gut, Selbstwert erkannt, besser spät als nie", heißt es unter anderem in den Kommentaren. Einige drücken auch ihr Unverständnis über Raffaela aus. Ein Zuschauer schreibt: "Ich hab mich so geschämt bei der neuesten Folge… So ein unreifes Verhalten." Die überwiegende Mehrheit scheint Jeremy zu bestärken, das Erlebnis als Chance zu sehen, sich auf die eigene Zukunft zu konzentrieren.

Raffaelas Grenzüberschreitung hat bei "Temptation Island" für Aufsehen gesorgt. Über mehrere Folgen hinweg wurde ihr Flirt mit Marvin immer intensiver – eine Situation, die letztlich im ersten Kuss der Staffel mündete. Vor den Augen der anderen Gruppenteilnehmer suchten die beiden die körperliche Nähe im Pool. Als Jeremy mit diesen schockierenden Aufnahmen konfrontiert wurde, fand er klare Worte für Raffaelas Verhalten. "Es war zu erwarten. Ich brauche Raffa nicht, ich komme alleine auch sehr gut klar. [...] Das Leben geht weiter, dann aber lieber alleine", erklärte er enttäuscht.

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy, Kandidat bei "Temptation Island"

