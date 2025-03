Sängerin Angie Stone bei tragischem Autounfall gestorben

Die Musikwelt trauert um Angie Stone (63). Die Sängerin und ehemalige Rapperin der legendären Band The Sequence ist am frühen Samstagmorgen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie ihre Sprecherin Deborah R. Champagne gegenüber TMZ erklärt, ereignete sich der tragische Unfall, als Angie von einem Auftritt in Montgomery, Alabama, zurückkehrte. Nähere Details dazu liegen bislang nicht vor. Angie hinterlässt ihren Sohn Michael, ihre Tochter Diamond und zwei Enkelkinder.

Die Fans der 63-Jährigen sind vollkommen erschüttert von der Nachricht ihres tragischen Todes. Unter ihrem jüngsten Instagram-Post kommentieren Tausende User und bekunden ihr Beileid. "Ruhe in Frieden, Miss Angie. Wir werden dich wirklich vermissen", "Danke für deine gute Musik" und "Bitte sagt mir, dass das nicht wahr ist", schreiben einige Nutzer zutiefst bestürzt. Die US-Schauspielerin Claudia hinterlässt auch ein paar Worte: "Ruhe in Frieden Angie. Ich habe erst vor etwas mehr als einem Monat mit dir gesprochen und du klangst großartig und glücklich! Ich kann es immer noch nicht glauben!! Es tut mir so leid und ich bete, dass du keine Schmerzen hattest!"

Angie Stone wurde als Mitglied von The Sequence bekannt, der ersten rein weiblichen Hip-Hop-Gruppe, die bei dem berühmten Label Sugar Hill Records unter Vertrag stand. Mit Hits wie "Funk You Up" schrieb die Gruppe in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren Musikgeschichte. "Funk You Up" wurde über Jahrzehnte von Stars wie Bruno Mars (39) und Dr. Dre (60) gesampelt. Ab den 1990er-Jahren startete Angie eine erfolgreiche Solokarriere und veröffentlichte das mit Gold ausgezeichnete Album "Black Diamond". Der Song "Wish I Didn't Miss You" machte sie endgültig zu einer Ikone der Szene. Neben ihrer Musikkarriere war Angie auch in Filmen wie "The Hot Chick" und "Ride Along" an der Seite von Kevin Hart (45) zu sehen.

Getty Images Angie Stone im Januar 2024

Getty Images Angie Stone in Atlanta im September 2022

