Verrats-Aussage von Deborra: Das denkt Hugh Jackman darüber

Hugh Jackman (56) und Deborra-Lee Furness (69) trennten sich im vergangenen Jahr. Vor wenigen Tagen reichte die Ex des Schauspielers die Scheidung ein und sprach von einem Verrat. Davon soll Hugh zunächst tief getroffen gewesen sein. Der Hollywoodstar soll aber wohl nicht planen, auf das Statement seiner einstigen Gattin in naher Zukunft zu reagieren. "Hugh liebt und respektiert Deborra-Lee. Er wird sie immer lieben und wird nicht zulassen, dass es hässlich wird", berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly nun dazu.

Deborras Aussage habe Hugh ziemlich überrascht. Besonders "weil sie nicht sehr direkt gesagt hat, über wen sie spricht, sondern auf Hugh angespielt hat, und das hat dem Ganzen ein emotionales Gewicht verliehen", berichtete die Quelle dem Magazin weiter. Er soll aber keinen Rosenkrieg mit ihr anzetteln wollen – er hoffe auf einen respektvollen Umgang miteinander. Hugh hofft angeblich, dass die Zeit alle Wunden heilt und dass sie irgendwann "Freunde werden und alle Missverständnisse ausräumen" können.

In der vergangenen Woche reichte Deborra nicht nur die Scheidung ein, sondern teilte anschließend auch ein Statement. Darin ließ sie durchblicken, dass am Ende ihrer Beziehung mit Hugh nicht mehr alles so super war. "Mein Herz und Mitgefühl gilt allen, die den traumatischen Weg des Verrats durchlebt haben", erklärte sie gegenüber Daily Mail. Hugh und Deborra waren seit 30 Jahren verheiratet und galten trotz des größeren Altersunterschieds von 13 Jahren als eines der Traumpaare in Hollywood.

Getty Images Hugh Jackman, Juli 2024

Getty Images Schauspielerin Deborra-Lee Furness im März 2024

