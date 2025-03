Kinder von Angie Stone melden sich nach ihrem Tod zu Wort

Die Musikwelt trauert um Angie Stone (63). Wenige Tage nach dem tragischen Tod der Musikerin wenden sich ihre Kinder Michael und Diamond nun an ihre Fans. In einem Instagram-Post bedankten sie sich für die "Liebe, guten Wünsche und Beileidsbekundungen", die ihnen seit dem Unfall ihrer Mutter am vergangenen Samstagmorgen entgegengebracht wurden. "Wir bitten darum, unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren", heißt es weiter in der emotionalen Botschaft. Angie kam bei einem Autounfall ums Leben, der einen Truck involvierte. Sie wurde nur 63 Jahre alt.

Wie ihre Familie außerdem berichtet, wird derzeit an den Vorbereitungen für die Trauerfeier gearbeitet. Geplant ist neben der Beerdigung auch eine Gedenkveranstaltung, um Angies Leben und künstlerisches Vermächtnis zu würdigen. Die Sängerin sei für viele eine Inspiration gewesen, so betonen ihre Tochter und ihr Sohn: "Angie war ein Vorbild für schwarze Frauen und Mädchen überall. Sie ist eine Pionierin der Rap-Musik, die mit dem Frauen-Trio 'The Sequence' begann." Neben ihrer Musik engagierte sie sich leidenschaftlich mit ihrer Stiftung "Angel Stripes" für die Kunstförderung und die Unterstützung von Senioren.

Angies musikalisches Vermächtnis ist beeindruckend und vielseitig. Mit ihrer ersten Band "The Sequence" prägte sie die Hip-Hop-Kultur der frühen 80er-Jahre und legte mit "Funk You Up" einen Grundstein für zahlreiche spätere Samples in Pop und Rap. In den 90ern wechselte sie ins R&B-Genre und veröffentlichte mit "Black Diamond" ein Meisterwerk, das bis heute als Klassiker gilt. Neben ihrer Musikkarriere feierte Angie Erfolge als Schauspielerin und auf der Theaterbühne, unter anderem trat sie in der Broadway-Produktion des Musicals "Chicago" auf. Zuletzt habe sie außerdem Kurse besucht, um Pastorin zu werden, erklären ihre Kinder: "Ihre Liebe zu Gott und ihr Glaube brachten sie zu dem tiefen Wunsch, ihren Glauben an Gott zu teilen und mehr Menschen zu Christus zu führen."

Getty Images Angie Stone, Musikerin

Getty Images Angie Stone bei Clive Davis' 90. Geburtstagsfeier im April 2022

