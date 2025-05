Dating-Gerüchte: Christina Lugner mit Millionär unterwegs

Christina Lugner (59) sorgt einmal mehr mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Die Ex-Frau des Bauunternehmers Richard Lugner (✝91) wurde in letzter Zeit öfter in Begleitung von Karl Schweigl gesehen, einem wohlhabenden Unternehmer, der in Österreich als "Zuckerl-Baron" bekannt ist. Seine Familie hat das berühmte Kaubonbon Maoam entwickelt und er soll über ein Vermögen von mehreren hundert Millionen Euro verfügen. Gerade unternehmen die beiden eine Mittelmeerreise mit einer Jacht. Fotos, die Bild vorliegen, zeigen, wie sie eine kleine Pause in einem italienischen Dorf einlegen. Bei einem Stopp in Venedig gönnten sie sich außerdem eine Shoppingtour, bevor sie schließlich in Aprilia anlegten, wo Christina mehrere Wohnungen besitzt.

Die Reise ist nicht das erste Mal, dass der Maoam-Erbe und die Autorin Zeit miteinander verbringen. Auch am vergangenen Silvesterabend feierten die beiden zusammen, und zwar in Karls Villa in Kitzbühel, die einst dem verstorbenen Entertainer Udo Jürgens (✝80) gehörte. Dennoch behauptet die Österreicherin, dass keine romantischen Gefühle im Spiel seien. "Wir sind einfach nur gute Freunde und kennen uns seit 1988", beteuerte sie gegenüber dem Blatt.

Christina und Richard waren von 1991 bis 2007 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Obwohl ihre Ehe gescheitert ist, verband die beiden bis zum Tod des Baulöwen im August 2024 eine enge Freundschaft und sie feierten große Feste gemeinsam. Das vergangene Weihnachtsfest war für die TV-Bekanntheit daher sehr schwer. "Richard hat uns schon sehr gefehlt. Es war gerade zu Weihnachten und Silvester sehr schwierig. Es heißt immer, die Zeit heilt alle Wunden. Manche heilen aber nie", gestand sie im Januar im Gespräch mit oe24.

ActionPress / Starpix / A. Tuma Christina Lugner, Oktober 2024

Starpix / picturedesk.com / Alexander Tuma Christina und Richard Lugner im Juni 2005

