Südkoreanischer Sänger Wheesung (43) wurde tot aufgefunden

Die südkoreanische Musikszene ist von einer tragischen Nachricht erschüttert: Am 10. März wurde der Sänger Wheesung, bürgerlich Choi Wheesung, leblos in seiner Wohnung in Gwangjin-gu, Seoul, aufgefunden. Seine Familie alarmierte nach Informationen von Allkpop gegen 18:29 Uhr Rettungskräfte, nachdem sie ihn bewusstlos entdeckt hatten, doch für den 43-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die genauen Todesumstände werden derzeit noch untersucht.

Wie das Newsportal weiter berichtet, vermuten die Behörden, dass ein längerer Zeitraum zwischen Wheesungs Tod und seinem anschließenden Auffinden vergangen war. Da weder Hinweise auf Fremdeinwirkung noch andere Anzeichen für ein Verbrechen festgestellt wurden, prüft die Polizei einen möglichen Suizid oder eine Überdosis. Auch wird untersucht, ob der Sänger möglicherweise eine Abschiedsnotiz hinterlassen hat. Besonders tragisch: Noch vor wenigen Tagen hatte der Musiker in den sozialen Medien für ein Konzert geworben, welches am 15. März hätte stattfinden sollen.

Wheesung begann seine Karriere 2002 mit dem Album "Like a Movie" und etablierte sich rasch als feste Größe in der K-Pop-Szene. Neben seiner Arbeit als Solokünstler war er auch ein gefragter Songwriter und hatte Hits für Künstler wie Younha, Lee Hyori und TWICE geschrieben, darunter "Heaven" von Ailee und "Dance The Night Away". In den vergangenen Jahren war das Leben des Sängers jedoch von herben Rückschlägen geprägt. Im Jahr 2017 verstarb sein langjähriger Manager plötzlich, was ihn Berichten zufolge in einen Zustand tiefen Schocks versetzte. Später kamen juristische Probleme hinzu, als er 2021 wegen des illegalen Gebrauchs von Propofol, einem Beruhigungsmittel, zu einem Jahr Gefängnis sowie zwei weiteren Jahren auf Bewährung verurteilt wurde. 2020 wurde er bereits zweimal bewusstlos aufgefunden, nachdem er eine ähnliche Substanz konsumiert hatte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

ActionPress Wheesung, Koreanischer Musiker

Getty Images Wheesung im August 2013