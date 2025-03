Unter Verschluss: Sänger Wheesungs Todesursache steht fest

Die Polizei hat die Ermittlungen im Todesfall des südkoreanischen Sängers Wheesung abgeschlossen. Wie die Behörden am Montag bekanntgaben, hatte eine Autopsie durch den National Forensic Service keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben. Das berichtet unter anderem das Magazin Allkpop. Über die genaue Todesursache will die Polizei jedoch keine Auskunft geben, um den Ruf des Verstorbenen zu schützen und die Familie vor weiteren Belastungen zu bewahren.

Der 43-Jährige war am 10. März leblos in seinem Zuhause in Gwangjin-gu, Seoul, aufgefunden worden. Laut mehreren Medienberichten soll Wheesungs Mutter die Rettungskräfte alarmiert haben, nachdem ihr Sohn nicht zu einer Verabredung mit seinem Manager erschienen war. Der überraschende Tod des Künstlers hatte die südkoreanische Musikszene und seine Fans tief erschüttert. Noch wenige Tage vor seinem Tod hatte Wheesung Konzerte angekündigt.

Wheesung hatte seine Karriere 2002 mit dem Album "Like a Movie" begonnen und sich schnell als feste Größe in der K-Pop-Welt etabliert. Gemeinsam mit Künstlern wie Younha und Ailee feierte er große Erfolge, auch als Songwriter für andere Stars. In den letzten Jahren war der Sänger jedoch immer wieder mit Rückschlägen konfrontiert. Der plötzliche Tod seines Managers 2017 erschütterte ihn schwer, zudem sorgten juristische Probleme wegen des Missbrauchs von Propofol für negative Schlagzeilen. Trotz seiner schwierigen Zeiten bleibt Wheesung vielen durch seinen außergewöhnlichen musikalischen Beitrag und Hits wie "With Me" und "Insomnia" unvergessen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wheesung, koranischer Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Wheesung im August 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige