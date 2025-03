Dieser Star musste während "#CoupleChallenge"-Dreh in Klinik

Achtung, Spoiler!

Gerade erst hat die neue Staffel von #CoupleChallenge begonnen. Nun ist klar, dass es für einen Star bereits zu Beginn ein wahres Drama gibt. Iris Klein (57) und ihr Partner Stefan Braun nahmen vergangenen Sommer an den Dreharbeiten zur neuen Staffel der RTL-Show teil. Doch das Abenteuer, das in einer intensiven Wettbewerbssituation stattfindet, wurde für die Mutter von Daniela Katzenberger (38) unerwartet unterbrochen: Während der Dreharbeiten musste Iris laut Bild-Informationen in eine Klinik gebracht werden. Doch wie kam es dazu?

Bereits beim ersten großen Wettkampf passiert das verhängnisvolle Unglück. Iris liegt mit dem Rücken auf einem großen Luftkissen und wird in die Luft katapultiert – doch sie schlägt daraufhin unglücklich auf dem Wasser auf. "Ich bin auf die linke Brust gestürzt. Jetzt tut es voll weh", verkündet die 57-Jährige sichtlich getroffen, während ein Helfer sie aus dem Wasser zieht. Zwar vermutet sie, dass nichts gebrochen sei, doch die Produktion handelt sofort. Die Bekanntheit wird in einer Klinik behandelt, woraufhin schnell klar wird, dass das Paar krankheitsbedingt ausscheidet. Sie hat dem Blatt zufolge eine Thoraxprellung, bei welcher ihr Brustkorb verletzt wurde.

Schon vor dem Start der neuen Staffel von "#CoupleChallenge" waren die Reaktionen auf die Teilnahme von Iris und Stefan gemischt. Die Reality-TV-Darstellerin stand besonders im Fokus der Diskussionen. "Ich schalte dann ein, wenn sie raus ist", meinte ein Nutzer enttäuscht auf Instagram. Andere hielten die Besetzung hingegen für spannend und vielversprechend. In der abenteuerlichen Sendung dabei sind nun unter anderem die Duos Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (28), Sandra Sicora (32) und Tobias Wegener (31) und Luigi Birofio (25) mit seinem Onkel Luciano.

"#CoupleChallenge" läuft ab dem 6. März auf RTL+ und ab 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

