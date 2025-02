Das halten die Fans von dem neuen "#CoupleChallenge"-Cast

Es steht fest: #CoupleChallenge kehrt zurück und schickt sieben Promi-Duos in ein neues Abenteuer. Auf Instagram stellt der Sender die Paare vor, die ab dem 12. März erstmals sogar im Free-TV gegeneinander antreten werden. Die Fan-Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten – wie kommt der Cast bei den Zuschauern an? "Sandra, Tommy und Paulina in einer Show. Ich rieche viel Ärger", wittert ein Nutzer schon das heiß geliebte Reality-Drama. Die meisten sind der Meinung, dass die Promi-Kombinationen vielversprechend sind. "Spannender Cast", "Ich freue mich" und "Klasse Besetzung" häufen sich eine Menge positive Kommentare.

Während vor allem die Teilnahme von Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (28) zusammen mit Sandra Sicora (32) gefeiert wird, freuen sich die Fans auch besonders auf Julian Stoeckel (37) und Luigi Birofio (25). Eine Kandidatin erntet aber bereits in der Kommentarspalte böse Kritik: Iris Klein (57), die zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Partner Stefan Braun an einer Show teilnimmt, kommt nicht so gut an. "Wieso schon wieder Iris Klein? [...] Ich schalte dann ein, wenn sie raus ist. Sollte ja relativ schnell sein" und "Iris Klein dürfte keine Plattform mehr bekommen" sind nur zwei von einigen negativen Bemerkungen.

Der komplette Cast wurde erst vor wenigen Stunden veröffentlicht. Schon im Vorfeld plauderte Iris aber aus, dass sie und ihr Lebensgefährte bei der neuen Staffel mit dabei sind. Seit knapp einem Jahr sind die 57-Jährige und ihr Stefan ein Paar. Demnach dürfte ihre Beziehung bei den Dreharbeiten für das TV-Format erst etwa sechs Monate alt gewesen sein. Im Gespräch mit Bild äußerte sich die Ex von Peter Klein (57) optimistisch, dass sie und der Reality-Neuling gut abschneiden werden: "Ich glaube, so richtig vorbereiten kann man sich nicht. Wichtig ist nur, dass wir zusammenhalten."

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Nicole Kubelka / Future Image Stefan Braun und Iris Klein bei den RTL+ Reality Awards in Köln, Dezember 2024

