Das sind bisher die beliebtesten Netflix-Angebote im März

Den Abend auf der Couch mit seinem liebsten Schauspieler auf dem Bildschirm ausklingen lassen – klingt nach einer gemütlichen Vorstellung. Doch welcher Film oder welche Serie eignet sich dafür am besten? Netflix macht einem die Auswahl nicht leicht – doch das Ranking der aktuell beliebtesten Produktionen des Streaminganbieters macht es möglich. Auf Platz eins der beliebtesten Serien im März steht aktuell Robert De Niro (81) mit der Miniserie "Zero Day". Platz zwei, drei und vier belegen der Reihenfolge nach die fünfte Staffel von "Yellowstone", die siebte Staffel von "The Rookie" und Staffel drei von "Resident Alien". Staffel eins von "Running Point", die vierte Staffel "Ghosts" und die neue Serie "Cassandra" belegen Platz fünf, sechs und sieben im Beliebtheitsranking. "Medusa" schafft es auf Platz acht, "Toxic Town" auf Platz neun. Noch immer beliebt, aber weniger als die bisherigen Serien, ist die dritte Staffel von "The Night Agent".

Auch einige Filme erfreuen sich großer Beliebtheit. Auf Platz eins liegt der 2018 erschienene Film "Die UFO-Verschwörung" mit unter anderem Gillian Anderson (56) in der Hauptrolle. Die Neuheit "Squad 36" liegt auf Platz zwei. Auf den Plätzen drei, vier und fünf liegen dem Ranking zufolge "Ghostbusters", der Thriller "VidaaMuyarchi" und "The Untouchables - Die Unbestechlichen" mit Robert De Niro und Kevin Costner (70) im Cast, der bereits 1987 erschienen ist. Der südkoreanische Film "Parasite", die "Venom"-Fortsetzung "Venom: Let There Be Carnage" und "The Crow - Die Krähe" stehen aktuell auf Platz sechs, sieben und acht der beliebtesten im März erschienenen Filme auf Netflix. "Civil War" mit Kirsten Dunst (42) liegt auf Platz neun. Auf der untersten Position der Ranking-Liste, auf Platz zehn, liegt die Netflix-Produktion "Demon City".

Im März 2025 debütierte auch die neue Netflix-Show von Herzogin Meghan (43). In "With Love, Meghan" lässt die ehemalige Schauspielerin ihre Fans an ihrem Alltag mit Ehemann Prinz Harry (40) und den zwei gemeinsamen Kindern teilhaben und gibt bisher ungeteilte Koch-, Garten- und Bewirtungstipps. Großer Beliebtheit erfreut sich die Show allerdings nicht. Unter anderem die britischen Medien konfrontieren Meghan kurz nach Veröffentlichung mit heftiger Kritik. Während The Times der Herzogin vorwirft, ihren luxuriösen Lebensstil zu präsentieren, der für die meisten Menschen unerreichbar sei, bezeichnet der Telegraph die Serie als "Zurschaustellung von Narzissmus". Doch damit werden sie sich nun wohl abfinden müssen: Wie der Streaming-Gigant kürzlich verkündete, soll im Herbst dieses Jahres eine zweite Staffel von "With Love, Meghan" folgen.

Getty Images Kate Hudson bei der Premiere von "Running Point", Februar 2025

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2024

