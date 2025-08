Crash mit Totalschaden: Walentina Doronina hatte Todesangst

Walentina Doronina (25) hat eine schreckliche Nacht hinter sich. Die Reality-TV-Bekanntheit war in einen Autounfall verwickelt. Ihre Freundin saß am Steuer, mit an Bord war auch Walentinas kleiner Hund. Während sie auf dem Beifahrersitz schlief, prallte das Fahrzeug plötzlich gegen eine Leitplanke. In einem emotionalen Instagram-Video schildert die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin nun die dramatischen Minuten: "Wenn mich jemand irgendwann mal gefragt hätte, ob mir so etwas jemals passiert, ich hätte gesagt, mir wird sowas niemals passieren", erklärt sie und fügt hinzu: "Gestern dachte ich, das Leben ist vorbei. Ich dachte wirklich, ich sterbe."

Nach dem Zusammenstoß sei das Auto komplett demoliert gewesen, erzählt die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin weiter. Die Tür ließ sich nicht öffnen, sodass sie und ihre Freundin auf der Fahrerseite aussteigen mussten. "Ich dachte: 'Wie komme ich hier raus? Das Auto brennt vielleicht gleich'", schildert sie. Während die 25-Jährige unter Schock stand und ihre Familie sowie die Polizei alarmierte, blieb ihr Hund zunächst im Fahrzeug zurück – ein weiterer Moment des Schreckens, bis schließlich auch das Tier in Sicherheit gebracht wurde. Walentina teilte Fotos des zerstörten Wagens mit ihren Followern und sprach von einem "Totalschaden".

Der Germany Shore-Star informierte seine Follower vor wenigen Stunden über den Autounfall. In einem Video auf ihrem Social-Media-Account war ein Wagen mit eingeschalteten Warnblinkern zu sehen, der gegen eine Leitplanke gefahren war. Dazu teilte sie ein Bild von sich, ihrer Begleiterin und ihrem Hund, umgeben von Notärzten. "Mitten in der Nacht, ich auf dem Beifahrersitz, am Schlafen – und dann dieser Moment, der alles verändert. Die Leitplanke so nah, das Herz so laut. Heute bin ich einfach nur dankbar, dass wir drei hier stehen und atmen dürfen", schrieb Walentina dazu.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Instagram / walentinadoroninaofficial Das Auto, in dem Walentina Doronina den Unfall hatte

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im August 2025