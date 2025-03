Bestätigt: Herzogin Meghans Kochshow bekommt zweite Staffel

Die Netflix-Show "With Love, Meghan" von Herzogin Meghan (43) geht bereits im Herbst in die zweite Runde. Nur wenige Tage nach dem Start der ersten Staffel haben die Verantwortlichen des Streaming-Giganten überraschend eine Fortsetzung angekündigt – trotz der harschen Kritik durch Zuschauer und Rezensenten. Dem Streaminganbieter zufolge seien die Dreharbeiten für die zweite Staffel bereits abgeschlossen. In der achtteiligen Serie gibt Meghan Einblicke in ein privates, kulinarisch geprägtes Lifestyle-Format, bei dem auch ihr Ehemann Prinz Harry (40) gelegentlich zu sehen ist.

Ein TV-Insider erklärte gegenüber The Sun, dass die Kontroverse um die Serie dem Streaminganbieter gerade recht käme: "Das mag einige überraschen, aber eine Sache, die Netflix liebt, sind Kontroversen – und die Show hat definitiv für Aufmerksamkeit gesorgt." Nachdem zahlreiche Kritiker und Zuschauer die Sendung zerrissen hatten, schien es unwahrscheinlich, dass eine weitere Staffel bestellt würde. Doch offenbar haben das große Interesse und die lebhafte Debatte rund um "With Love, Meghan" die Entscheidungsträger des Streaminggiganten dazu bewogen, an dem Format festzuhalten. "Viele waren so vernichtend gegenüber der achtteiligen Serie, dass sie dachten, es gäbe keine Chance für eine weitere Staffel", fügte der Tippgeber hinzu.

Meghan, die bereits vor ihrer Royal-Zeit als Schauspielerin in der Serie Suits bekannt war, widmet sich seit ihrem Rückzug von den royalen Pflichten zunehmend Projekten, die ihre Lifestyle-Expertise in den Mittelpunkt stellen. Die Show bietet dabei nicht nur Rezepte, sondern auch persönliche Einblicke: Themen wie Familie, Genuss und Alltag spielen eine große Rolle. Für Meghan könnte diese Fortsetzung ein weiterer Schritt in ihrer Karriere als Produzentin und Moderatorin abseits der Schauspielerei sein. Wie sehr ihr Ehemann sie dabei unterstützt, machte ein Crewmitglied gegenüber People deutlich: "Immer, wenn Harry das Set besuchte, war er superhöflich und freundlich, aber es war klar, dass er wollte, dass das Meghans Moment zum Glänzen ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im März 2024 in Texas

Anzeige Anzeige