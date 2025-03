James Camerons Ehefrau weinte nach "Avatar 3" stundenlang

James Cameron (70) hat nun eine bemerkenswerte Reaktion auf die Vorführung seines kommenden Films "Avatar: Fire And Ash" geteilt. Wie er gegenüber Empire berichtete, habe seine Ehefrau Suzy Amis Cameron den Film bereits ein Jahr vor dem geplanten Kinostart sehen dürfen und sei so überwältigt gewesen, dass sie ganze vier Stunden lang geweint habe. Der Regisseur habe ihr bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Ausschnitte des Films gezeigt und hätte ihre Eindrücke aus erster Hand haben wollen. Doch Suzy sei zu aufgewühlt gewesen, um konstruktives Feedback abzugeben, da die emotionale Wucht des Films sie völlig überwältigt habe.

Ursprünglich habe James auf eine detaillierte Rückmeldung gehofft, doch die emotionale Achterbahnfahrt, die der dritte Teil von Avatar offenbar bietet, habe das nicht zugelassen. "Sie versuchte, sich zusammenzureißen, um mir etwas zu sagen, aber dann kamen die Tränen wieder", erzählte der Filmemacher. Schließlich gab er auf: "Schatz, ich muss ins Bett. Sorry, wir werden irgendwann später darüber reden", erinnert sich James. Für den Regisseur sei ihre Reaktion eine Art Prognose für die Wirkung, die der Film auch auf das breite Publikum haben könnte: "Sie ist ein ziemlich guter Indikator." Der Film, der länger als sein Vorgänger werden soll, startet am 17. Dezember 2025 in den Kinos.

James und Suzy sind seit 2000 verheiratet und führen, abgesehen vom Hollywood-Glamour, ein eher zurückgezogenes Leben. Ihr gemeinsames Verständnis füreinander und die gegenseitige Unterstützung sind ein zentraler Bestandteil ihrer Beziehung. Die Ex-Schauspielerin, die unter anderem in James' Mega-Hit Titanic mitgespielt hatte, engagiert sich heute leidenschaftlich für Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte. "Avatar: Fire And Ash" wird wie seine Vorgänger ein episches Kinoerlebnis werden, doch für Suzy hat die Geschichte bereits jetzt persönliche Spuren hinterlassen.

Landmark Media Press and Picture Szene aus "Avatar: The Way of Water"

face to face / ActionPress James Cameron, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet beim Dreh von "Titanic"

