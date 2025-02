Kate Winslet wollte nie wieder mit James Cameron arbeiten

Kate Winslet (49) und James Cameron (70) arbeiteten 1997 für den Kinohit "Titanic" sowohl vor als auch hinter der Kamera zusammen und schrieben dabei Filmgeschichte. Während Kate in ihrer Rolle als Rose zusammen mit Leonardo DiCaprios (50) Jack eines der ikonischsten Liebespaare der Leinwand schuf, sorgte Camerons ehrgeizige Vision dafür, dass der Film elf Oscars gewann und jahrelang als der erfolgreichste Streifen aller Zeiten galt. Doch so triumphal wie das Projekt war, so kompliziert gestaltete sich offenbar die Zusammenarbeit zwischen Kate und dem Regisseur, wie das Magazin Filmstarts berichtet. Laut der Schauspielerin sei diese Erfahrung so intensiv gewesen, dass sie damals entschieden habe, nie wieder mit ihm zusammenzuarbeiten – bis sie 2022 ihre Meinung änderte und eine Rolle im Avatar-Sequel übernahm.

Schon kurz nach dem Kinostart von "Titanic" sprach Kate, deren Sohn bei dem Film weinen musste, ehrlich über die Herausforderungen, mit James zusammenzuarbeiten. Im Interview mit der Los Angeles Times schilderte sie: "Er ist ein netter Kerl, aber das Problem war, dass seine Vision für den Film so glasklar war, wie sie eben war. Er hat ein Temperament, das man sich nicht vorstellen kann. Die Schauspieler kamen dabei noch glimpflich davon." Damals scherzte Kate sogar, dass man ihr "eine Menge Geld zahlen müsste", damit sie nochmal ein Projekt mit ihm angehe. Dennoch arbeiteten die beiden rund zwei Jahrzehnte später für "Avatar: The Way of Water" wieder Seite an Seite – entweder weil alte Differenzen ausgeräumt wurden oder weil der Erfolg von Camerons Projekten einfach zu verlockend war. In dem Film spielte Kate die Figur Ronal, was sie erneut zu einem Teil eines Welterfolgs machte.

Der Kontakt mit James mag schwierig gewesen sein, doch ihre Freundschaft zu Leonardo DiCaprio hat all diese Jahre überdauert. Die beiden verbindet eine tiefe Wertschätzung füreinander, die über ihre gemeinsame Karriere hinausreicht. Immer wieder lobt Leonardo seine Kollegin in höchsten Tönen, während Kate in Interviews betont, wie wichtig er für sie sei. Die beiden sahen sich nicht nur in "Titanic", sondern auch in dem Film "Zeiten des Aufruhrs" wieder auf der Leinwand gegenüber, wo sie erneut bewiesen, wie harmonisch ihr Zusammenspiel ist. In der Filmwelt mag Kate durch zahlreiche erfolgreiche Rollen brillieren, doch Fans denken bei ihrem Namen bis heute oft an Rose, das junge Mädchen mit rotem Haar, das mit Leonardo auf der Titanic vor den Kulissen des Ozeans stand.

Getty Images Der Cast und die Produzenten von "Avatar", Dezember 2022

face to face / ActionPress James Cameron, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet beim Dreh von "Titanic"

