Nach 28 Jahren: Fans entdecken neuen Fehler in "Titanic"

Vor mittlerweile 28 Jahren erschien James Camerons (70) Meisterwerk Titanic und brachte mit der tragischen Lovestory von Rose, gespielt von Kate Winslet (49), und Jack, verkörpert von Leonardo DiCaprio (50), Fans weltweit zum Weinen. Doch erst jetzt fiel einem aufmerksamen Zuschauer ein neuer Fehler auf, der in einer Szene zu sehen ist, in der Jack über die majestätische Treppe den Speisesaal der oberen Gesellschaftsschicht betritt. TikTok-Nutzer Raf Avilla teilte seinen Fund in einem viralen Clip: Im Glas der Tür spiegelt sich deutlich ein Kameramann, der den Verlauf der Szene filmt. "Ist euch das jemals aufgefallen? Jetzt werdet ihr es ständig bemerken", erklärte Raf begeistert.

Die ungewöhnliche Entdeckung sorgt bei Fans für gespaltene Meinungen. Während einige die Liebe zum Detail loben und selbst ähnliche Fehler bestätigen – so soll es in einer anderen Szene etwa Spiegelungen der Crew im Kesselraum geben – tun andere den neuen Makel mit einem Achselzucken ab. "Na und? Wir wissen doch alle, dass es ein Film ist. In jedem Film gibt es Fehler", kommentierte ein Nutzer laut The Sun. Manche zeigten sich aber regelrecht begeistert und baten Raf um weitere enthüllte Filmfehler. Die Reflexion des Kameramanns bleibt aber nicht der einzige Punkt, der in dieser Szene bemerkt wurde. Ein begeisterter Fan wies sogar darauf hin, dass die Tür einmal nach außen, später jedoch nach innen geöffnet wird.

"Titanic" gilt nicht nur als eines der erfolgreichsten Werke Hollywoods, sondern hat auch zahlreiche Preise gewonnen, darunter elf Oscars. Der Film vermischte historische Ereignisse mit Fiktion und brachte die tragische Geschichte der RMS Titanic einem neuen Publikum näher. Neben den grandiosen schauspielerischen Leistungen sorgte auch der Soundtrack, vor allem Celine Dions (56) "My Heart Will Go On", für weltweite Begeisterung. Während James Cameron und sein Team akribisch daran arbeiteten, historische Details korrekt darzustellen, zeigen die neu entdeckten Fehler, dass kein Werk perfekt sein kann. Doch vielleicht macht gerade das den Reiz von "Titanic" für Millionen Menschen aus.

Kate Winslet und Leonardo DiCaprio in "Titanic"

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio und James Cameron am Set von "Titanic"

