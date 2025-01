"Avatar 3" wird Fans laut James Cameron komplett überraschen

James Cameron (70) hat nun über den kommenden dritten Teil seiner Avatar-Reihe gesprochen und dabei hohe Erwartungen geschürt. Der Film, der den Titel "Avatar 3: Fires and Ash" tragen wird, soll laut dem Regisseur völlig neue Wege beschreiten und Fans stark überraschen. Er erklärte gegenüber Empire: "Das könnte etwas sein, worauf die Leute sagen: 'Verdammt, das ist nicht das, was ich erwartet habe'." Er betonte, dass mutige Entscheidungen notwendig seien, auch wenn sie ein Risiko darstellen. Neben packenden Actionszenen kündigte der Filmemacher an, Zuschauer an unerwartete Orte mitzunehmen.

James, der erst kürzlich 70 Jahre alt wurde, erklärte zudem, dass ihn vor allem die Arbeit an den Charakteren fasziniere: "Das ist eine Ebene von Intrigen und Figurenentwicklung, die es so in einem 'Avatar'-Film noch nicht gegeben hat." Die Produktion des Films befindet sich laut James in einer außergewöhnlich guten Phase. Im Vergleich zum Vorgänger "Avatar: The Way of Water" seien bisher doppelt so viele Szenen fertiggestellt, obwohl die Filme eine ähnliche Länge haben. "Es läuft mindestens doppelt so gut wie beim letzten Mal – so etwas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt", erklärte er lachend. Zusätzlich verriet er gegenüber People, dass Teile des dritten Films bereits während der Dreharbeiten von "The Way of Water" aufgenommen worden seien.

James ist bekannt dafür, keine Kompromisse einzugehen, wenn es um seine Filme geht. Mit der "Avatar"-Reihe hat der Oscar-Preisträger nicht nur bahnbrechende Technologien vorangetrieben, sondern auch eine der erfolgreichsten Filmserien aller Zeiten geschaffen. Der erste Teil aus dem Jahr 2009 ist mit knapp 2,8 Milliarden Euro Einspielergebnis nach wie vor der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der zweite Teil, der 2022 erschien, liegt mit etwas mehr als 2,2 Milliarden auf Platz drei der Weltrangliste. Fans dürfen also gespannt sein, wie der nächste Teil dieser Erfolgsgeschichte aussehen wird. Ein vierter Teil ist ebenfalls schon in Planung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast und die Produzenten von "Avatar", Dezember 2022

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Filmplakat "Avatar – Aufbruch nach Pandora"

Anzeige Anzeige