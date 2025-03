Welches Model verbirgt sich hinter diesem Throwback-Foto?

Ein berühmtes Model sorgt derzeit auf Instagram mit einem witzigen Kinderfoto für Aufsehen. Aber wer steckt dahinter? Niemand Geringeres als Cara Delevingne (32), bekannt aus weltweiten Kampagnen für Marken wie Burberry, Chanel und Dior, teilte den Schnappschuss am Mittwoch mit ihren Fans. Auf dem Bild trägt die damals noch junge Cara einen roten Pullover mit der Aufschrift: "If you think I'm bad, you should see my daddy" ("Wenn du denkst, ich bin schlimm, solltest du meinen Vater sehen"). Mit der Hand an der Hüfte posiert sie vor der Kamera und liefert damit eine unverkennbare Kostprobe ihres späteren Model-Talents. Kaum zu glauben, was aus diesem frechen Kind eines Tages werden würde.

Cara, die heute als eines der erfolgreichsten Models der Welt gilt, begann ihre Karriere bereits im Alter von 10 Jahren mit einem Fotoshooting für die italienische Vogue. Später lief sie laut der Daily Mail für große Marken wie Fendi, Chanel und Dolce & Gabbana über den Laufsteg und gewann mehrfach Auszeichnungen wie "Model of the Year" bei den British Fashion Awards. Doch Cara hat nicht nur in der Modewelt Erfolg. Auch im Filmgeschäft hat sie sich etabliert und glänzte in Filmen wie "Paper Towns", "Suicide Squad" und "Valerian ‒ Die Stadt der tausend Planeten". Ihre Vielseitigkeit hat sie längst zu einer der gefragtesten Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche gemacht.

Abseits des Rampenlichts überrascht Cara immer wieder mit ihrer humorvollen und zugänglichen Art. Regelmäßig gibt sie private Einblicke in den sozialen Medien und begeistert ihre Fans mit witzigen Anekdoten und nostalgischen Postings – wie jetzt auch mit ihrem Kinderfoto. Damit zeigt sie, dass hinter der perfekten Model-Fassade eine lebenslustige Persönlichkeit steckt, die sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Trotz einiger privater Herausforderungen in den letzten Jahren sorgt Cara mit ihrem markanten Stil und ihrer lockeren Ausstrahlung stets für gute Laune und beweist, dass sie auch abseits der Laufstege ein echter Hingucker ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cara Delevingne, Supermodel

Anzeige Anzeige

Getty Images Cara Delevingne bei den Olivier Awards 2024 in London

Anzeige Anzeige

Anzeige

Habt ihr Cara erkannt? Ja, das sieht man doch sofort! Nein, darauf wäre ich nicht gekommen. Ergebnis anzeigen