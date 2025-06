Neuer Prozess gegen Starkoch Alfons Schuhbeck beginnt

Der einst gefeierte Starkoch Alfons Schuhbeck (76) steht erneut vor Gericht. Am heutigen Dienstag beginnt der neue Prozess am Landgericht München, wo ihm eine Vielzahl schwerwiegender Vorwürfe gemacht wird. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn laut BR24 unter anderem der Insolvenzverschleppung, des Betrugs, versuchten Betrugs sowie des Subventionsbetrugs. Insgesamt geht es um 37 Fälle, darunter die mutmaßliche Erschleichung von Corona-Hilfen in Höhe von 460.000 Euro. Alfons wird zusätzlich vorgeworfen, notwendige Insolvenzanträge für neun seiner Firmen nicht fristgerecht gestellt zu haben. Vier Verhandlungstage sind angesetzt, das Urteil könnte bereits am 14. Juli fallen.

Bereits im Herbst 2022 wurde der 76-Jährige wegen Steuerhinterziehung zu über drei Jahren Haft verurteilt, nachdem das Gericht ihn für schuldig befunden hatte, 2,3 Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Zur Umsetzung nutzte er ein speziell programmiertes System, das in seinen Restaurants Geldtransaktionen manipulierte. Trotz der Verurteilung sitzt der bekannte Koch derzeit nicht im Gefängnis, da seine Haftstrafe aus gesundheitlichen Gründen seit Mai dieses Jahres ausgesetzt ist. Zu seinem aktuellen Verfahren und Gesundheitszustand haben weder er noch sein Anwalt seitdem öffentlich Stellung genommen.

Alfons Schuhbeck war einst eine Institution der deutschen Gastronomieszene. In München galt er als Star der Promi-Welt und kochte für Größen wie die Queen, die Beatles und den FC Bayern München. Neben seinen Restaurants betrieb er Gewürzläden und einen Eissalon. Sein Bekanntheitsgrad und Erfolg waren so groß, dass er bis zu 19 Stunden täglich arbeitete. Doch nach Insolvenzanträgen für seine Unternehmen folgte der tiefe Fall, den er selbst als Zusammenbruch seines Lebenswerks beschrieb: "Ich habe einiges falsch gemacht", gestand er 2022 vor Gericht. Der neue Prozess markiert einen weiteren dunklen Punkt in der Karriere des ehemaligen Vorzeige-Gastronomen.

