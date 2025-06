So fühlt sich Dakota Johnson nach der Trennung von Chris

Dakota Johnson (35) und Chris Martin (48) haben sich nach einer fast achtjährigen Beziehung getrennt. Das bestätigten mehrere Quellen bereits am 4. Juni gegenüber dem Magazin People. Die Schauspielerin und der Coldplay-Sänger waren seit 2017 ein Paar und galten als eines der bodenständigsten Duos in Hollywood. Noch im Mai wurden sie gemeinsam in Malibu gesichtet, doch nun gehen die beiden endgültig getrennte Wege. Eine Quelle, die Dakota nahesteht, erklärte, dass die Trennung "kein Schock" gewesen sei. Dakota selbst gehe es gut und sie konzentriere sich verstärkt auf ihre Karriere und ihre kreative Arbeit.

Die Beziehung der beiden wurde in der Vergangenheit immer wieder von Pausen und gemeinsamen Neustarts begleitet. Zwar hielten sie ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus, doch Verlobungsgerüchte kursierten schon seit Jahren. Dass beide keine Eile beim Thema Ehe hatten, war bekannt, dennoch war ihre Beziehung offenbar nicht ohne Herausforderungen. Zuletzt wurde Chris am 16. Juni mit seinem Sohn Moses in New York City gesehen, während Dakota in ihrem neuesten Film "Materialists", der kürzlich Premiere feierte, zu bewundern ist.

Die gebürtige Texanerin hatte früher in Interviews offen von ihren positiven Beziehungen zu Moses und dessen Schwester Apple geschwärmt, die Chris' Kinder aus seiner Ehe mit Gwyneth Paltrow (52) sind. Dabei machte sie deutlich, wie sehr sie sich mit den beiden verbunden fühlt. Dass Dakota und Chris es schafften, trotz ihrer prominenten Positionen über viele Jahre zusammenzuhalten, wurde oft bewundert. Dennoch gab Dakota früher zu verstehen, wie wichtig ihr ein bewusst geführtes Leben sei, in dem sie nicht nur berufliche Erfüllung, sondern auch Sinn auf allen Ebenen suche. Mit der Trennung scheint sie nun einen weiteren persönlichen Schritt gemacht zu haben.

Jon Kopaloff/Getty Images for Boat Rocker & TeaTime Picture, Kevin Winter/Getty Images for The Recor Collage: Dakota Johnson und Chris Martin

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson

Backgrid/Action Press Apple und Chris Martin mit Dakota Johnson im Dezember 2019