Brad Pitt flasht im grünen Anzug bei "F1"-Premiere in London

Brad Pitt (61) feierte am Montagabend die Europapremiere seines neuen Films "F1: The Movie" in London und erschien dabei in einem auffälligen grünen Anzug. Der Filmproduzent spielt in dem hochkarätigen Motorsport-Drama die Hauptrolle des Sonny Hayes, eines ehemaligen Rennfahrers, der zurück auf die Rennstrecke kehrt, um einen jungen Nachwuchsfahrer zu coachen. Neben ihm auf dem roten Teppich stand seine Freundin Ines de Ramon, die in einem funkelnden Kleid von Fendi alle Blicke auf sich zog. Das Paar zeigte sich verliebt und innig, als Ines Brad mit einer kleinen Geste half, seine Kleidung zu richten.

Der Film entstand in Zusammenarbeit mit der FIA und zeigt eine mitreißende Geschichte, die vom Regisseur Joseph Kosinski umgesetzt wurde. Neben Brad spielen auch Damson Idris (33), Javier Bardem (56) und sogar Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (40) mit, der ebenfalls als Produzent fungierte. Stars wie Tom Cruise (62), Ed Sheeran (34) und Raye waren ebenfalls bei der Premiere anwesend und sorgten für zusätzliche Aufmerksamkeit. Kritiker lobten bereits die Chemie zwischen Brad und seinem Co-Star Damson sowie die spannenden Rennszenen, die an "Top Gun: Maverick", ein früheres Werk des Regisseurs, erinnern.

Seit 2022 sind Brad und Ines ein Paar. Sie begleitet ihn regelmäßig zu öffentlichen Auftritten – zuletzt auch zur Premiere des Films in New York. Ein Insider verriet gegenüber People, dass die Beziehung für Brad eine wichtige Konstante sei. "Sie bringt Ruhe in sein Leben und unterstützt ihn ohne Drama", heißt es. Nach einem turbulenten Scheidungsprozess mit Angelina Jolie (50) hat der Schauspieler nun offenbar einen guten Ausgleich zwischen öffentlichem Leben und Privatsphäre gefunden. Gerüchte über eine mögliche Hochzeit weist das Paar jedoch zurück. "Fürs Erste genießen sie die Beziehung ohne Druck", heißt es aus dem Umfeld des Schauspielers.

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025

Getty Images Brad Pitt und Ines De Ramon, Juni 2025

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt im Juni 2025