Nach Suchtproblemen: So gut geht es Cara Delevingne heute!

Die Zeit der Drogen und des Alkohols liegt hinter Cara Delevingne (31). Bereits 2022 ließ sich das Supermodel selbst in eine Entzugsklinik einweisen und durchlief dort das komplette Programm. In einem aktuellen Interview mit The Sunday Times reflektiert die Britin nun über ihre Vergangenheit und ihren aktuellen Stand zu den Suchtobjekten. "Ich dachte immer, Drogen und Alkohol würden mir helfen, mit den Dingen fertigzuwerden. Aber sie haben mich nur traurig und depressiv gemacht. Ich habe jetzt endlich das Gefühl, meine Macht zurückerlangt zu haben und nicht mehr von anderen Dingen kontrolliert zu werden", erzählt sie.

Tatsächlich sammelte sie schon sehr früh ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol. Bei der Hochzeit ihrer Tante sei es das erste Mal vorgekommen – als sie gerade einmal acht Jahre alt war, wie sie im Interview weiterhin offenbart. Mehr als zwanzig Jahre später kam es erst zu dem Weckruf: 2022 wurden Paparazzibilder von ihr auf einem Flughafen gemacht, wie sie komplett verwirrt und ohne Schuhe umherirrte. Es waren genau diese Bilder, die die "Margos Spuren"-Darstellerin dazu brachten, ihr Leben umzukrempeln. "Ich wusste, was auf mich zukommt. Es ist mein Job, [fotografiert zu werden]. Aber ohne diese Bilder wäre ich jetzt überhaupt trocken?", wundert sie sich während des Gesprächs.

In den vergangenen Jahren hat sich in Caras Leben viel verändert. Besonders in Sachen Liebe hat das Model Grund zur Freude: Seit bereits zwei Jahren ist sie mit ihrer Partnerin Minke zusammen. Die beiden kennen sich schon seit Caras Zeit im Internat in Hampshire und halten ihre Beziehung normalerweise aus dem Rampenlicht fern. Zuletzt sah man die beiden bei dem Glastonbury-Festival, wo sie sich ganz öffentlich liebten – da gab die Laufstegschönheit ihrer Freundin sogar einen dicken Kuss auf die Lippen.

Getty Images Cara Delevingne im Mai 2023

Instagram / minke Cara Delevingne und Minke

