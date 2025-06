Jessie Js Sohn Sky muntert sie während Krebsbehandlung auf

Jessie J (37) hat auf Instagram ein emotionales Video geteilt, in dem ihr zweijähriger Sohn Sky sie im Krankenhaus besucht, während sie ihre Behandlung gegen Brustkrebs beginnt. Die Sängerin, die erst diesen Monat ihre Diagnose bekannt gegeben hat, beschreibt ihren Sohn im Clip liebevoll als "besten Besucher". In dem Video sieht man, wie Jessie mit ihm scherzt, während er auf ihrer Bettkante sitzt und ein Ei isst. Jessie und ihr Partner Chanan Colman, den sie 2021 kennenlernte, sind die Eltern des kleinen Sky.

Vergangenes Wochenende trat die Sängerin beim Capital's Summertime Ball im Wembley-Stadion auf und kämpfte auf der Bühne mit den Tränen, als sie ankündigte, dass es ihr letzter Auftritt vor der Behandlung sein werde. Vor einem Publikum von 75.000 Menschen bedankte sich Jessie für die Unterstützung ihrer Familie, ihres Teams und ihrer Fans. Auf Instagram sprach sie offen über die Höhen und Tiefen im Umgang mit ihrer Diagnose und schrieb: "Panikattacken, Tränen, Ängste – der Krebs ist eine Achterbahn." Trotz ihrer Offenheit und des ehrlichen Einblicks in ihre Gefühle betonte sie, dass in den schwierigen Momenten kleine Dinge wie ein einfacher Maiskolben oder ein Anruf mit Freunden sie wieder aufbauen.

Jessie J ist bekannt für ihre authentische Art und ihre Fähigkeit, ihre Fans durch schwere Zeiten zu begleiten. Privat traut sich die Sängerin, verletzlich zu sein und ihre Ängste zu zeigen. Seit der Geburt ihres Sohnes hat sich ihr Leben verändert, und sie genießt ihre Rolle als Mutter in vollen Zügen. Vor ihrer Diagnose sprach Jessie während eines Konzerts in London am 20. Mai davon, den Fokus auf sich selbst und die schönen Dinge im Leben zu legen. Diese Einstellung, trotz Herausforderungen weiterhin Freude zu suchen, prägt ihr Leben und inspiriert ihre Fans weltweit.

Anzeige Anzeige

Getty Images , Instagram Collage: Jessie J und ihr Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin

Anzeige Anzeige