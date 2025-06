Wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung im Diddy-Prozess?

P. Diddy (55) alias Sean "Diddy" Combs steht aktuell im Mittelpunkt eines aufsehenerregenden Prozesses in New York. Der Rapper und Musikmogul wird beschuldigt, seine Macht als führender Unternehmer genutzt zu haben, um Frauen sexuell auszubeuten und diese Taten zu vertuschen. Kern der Anklage sind Vorwürfe von sexueller Nötigung und Menschenhandel, wobei Diddy auf nicht schuldig plädiert hat. Das Verfahren, in dem unter anderem Musikerin Cassie (38) als wichtige Zeugin auftrat, erregt großes öffentliches Interesse. Sie lieferte emotionale Aussagen über ihre elfjährige Beziehung mit Diddy, die von Gewalt und Missbrauch geprägt gewesen sei. Besonders brisant: Ein Überwachungsvideo, das den Rapper dabei zeigen soll, wie er sie in einem Hotel zusammenschlägt.

Während der Wochen des Prozesses wurden insgesamt über 30 Zeugen geladen, darunter ehemalige Mitarbeiter von ihm und weitere Frauen, die über ähnliche Missbrauchserfahrungen berichteten. Trotz dieser Fülle an Beweisen – darunter Bilder von Verletzungen und belastendes Material – stehen die Ankläger vor Herausforderungen. Wie die BBC berichtet, könnten einige Textnachrichten der Zeuginnen an Diddy, die eine vermeintliche Zustimmung zu den Handlungen andeuten, der Verteidigung in die Hände spielen. Außerdem verzichteten die Staatsanwälte auf die Aussage einer weiteren mutmaßlichen Betroffenen, da die Kontaktaufnahme scheiterte. Eine zusätzliche Komplexität bringt der Vorwurf des organisierten Verbrechens mit sich: Der 55-Jährige soll ein Netzwerk von Mitarbeitern genutzt haben, um die Übergriffe zu ermöglichen und zu vertuschen.

Abseits der Anklagen ist der gebürtige New Yorker einer der einflussreichsten Namen der Musik- und Geschäftswelt. Berühmt unter Pseudonymen wie P. Diddy oder Puff Daddy, prägte er die Hip-Hop-Szene seit den 1990er-Jahren und ist zugleich ein erfolgreicher Unternehmer. Cassie war nicht nur seine Lebensgefährtin, sondern arbeitete auch viele Jahre mit ihm zusammen. Ihre Beziehung und die verschiedenen Dynamiken, die diese offenbar prägten, werden nun unter dem Mikroskop der Justiz und Öffentlichkeit betrachtet. Ob der Fall für die Jury ein klares Bild ergibt, bleibt abzuwarten – doch das Verfahren sorgt schon jetzt für intensiven Gesprächsstoff über Machtmissbrauch und Verantwortung.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige