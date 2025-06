Rupert Friend verpasst Geburt seiner Tochter während Dreh

Rupert Friend (43), bekannt aus "Homeland", hat kürzlich ein außergewöhnliches Ereignis geteilt: Während er in London am Set des Films Jurassic World: Die Wiedergeburt drehte, kam seine Tochter zur Welt. Seine Ehefrau, die US-amerikanische Athletin und Schauspielerin Aimee Mullins (48), brachte das Mädchen zur Welt, während Rupert sich bei einem Stunt 30 Meter über dem Boden befand. Als die Nachricht ihn erreichte, begab er sich sofort auf eine chaotische Reise zurück in die USA, konnte die Geburt am Ende jedoch nur via FaceTime miterleben. Eine Flugverspätung hielt ihn als Zuschauer an seinem Handy fest, eine Erfahrung, die er als sehr emotional beschrieb.

In einem Interview mit Today schilderte der 43-Jährige, wie ein glücklicher Zufall – eine Flugverspätung – ihm zumindest ermöglichte, live per Video die ersten Sekunden im Leben seiner Tochter mitzuerleben. "Ich konnte meine Emotionen nicht zurückhalten und habe am Flughafen geweint, während die Stewardessen versucht haben, mich mit Champagner aufzumuntern", erzählte Rupert. Das Paar hat seiner Tochter passenderweise den Spitznamen "Jurassic Baby" gegeben, eine humorvolle Anspielung auf die Umstände ihrer Geburt.

Rupert, der kürzlich beim glamourösen Start der Weltpremiere seines neuen Films auf dem roten Teppich in London zu sehen war, bringt mit dem emotionalen Erlebnis eine persönliche Note in die sonst actiongeladene Welt von "Jurassic World". Neben ihm brilliert eine Starbesetzung, darunter Scarlett Johansson (40) und Jonathan Bailey (37), die für einen herzerwärmenden Moment auf der Weltpremiere des Films sorgten. Rupert und Aimee sind seit 2016 verheiratet. Die vielseitige Künstlerin, die auch in der Serie "Stranger Things" mitspielte, beeindruckt mit ihrer Vergangenheit als paralympische Athletin.

Dutch Press Photo Agency Rupert Friend, Schauspieler

Dutch Press Photo Agency Aimee Mullins und Rupert Friend auf der "Jurassic World: Die Wiedergeburt"-Premiere in London

Getty Images Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Rupert Friend und Mahershala Ali, Juni 2025

