Emma Stone verkauft Luxusvilla in Austin für 26,5 Millionen

Emma Stone (36) und ihr Ehemann, der Regisseur Dave McCary, haben eines der prächtigsten Anwesen in Austin, Texas, zum Verkauf angeboten. Der Preis für die stilvoll renovierte Villa im eleganten Stadtteil Tarrytown beträgt laut Kurier.at beeindruckende 26,5 Millionen Dollar (23.027.459 Euro). Das Paar hatte das Haus erst nach ihrem Umzug in die texanische Hauptstadt im Jahr 2021 erworben und in den folgenden drei Jahren aufwendig restauriert und modernisiert. Nun steht das luxuriöse Objekt auf dem Immobilienmarkt und zählt zu den teuersten Angeboten in der Gegend.

Das Haus, das auf einem großzügigen Grundstück liegt, wurde mit viel Liebe zum Detail renoviert. Die Arbeiten beinhalteten unter anderem die Restaurierung der ursprünglichen Bausubstanz sowie Modernisierungen, wodurch der Charme des Hauses erhalten blieb und zugleich ein zeitgemäßer Wohnstil möglich wurde. Bereits in der Vergangenheit hatte Emma Stone bewiesen, dass sie ein Händchen für Immobilien hat: 2019 erwarb sie ein Haus in Westwood, Los Angeles, das sie nach einer ähnlichen Rundumerneuerung wieder verkaufte. Ihr Interesse am Design scheint ihre Entscheidungen bei ihren Wohnsitzen zu prägen.

Emma Stone, die für ihren Oscar-prämierten Auftritt in "La La Land" weltweite Anerkennung erhielt, tritt privat eher selten in die Öffentlichkeit. Ihre Beziehung zum ehemaligen "Saturday Night Live"-Autor und heutigen Regisseur Dave McCary hält sie ebenso diskret wie ihren Lebensstil. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2020 scheint das Paar gemeinsam auf das Familienleben und eine wohldurchdachte Lebensplanung zu setzen. Die kürzliche Entscheidung, das texanische Herrenhaus zu veräußern, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die beiden neue Pläne schmieden – möglicherweise sogar für ein neues Domizil oder ein neues Kapitel in ihrem gemeinsamen Leben.

Getty Images Emma Stone bei den Oscars 2025

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2025

