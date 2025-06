Das hält Roland Kaiser von Florian als "Traumschiff"-Kapitän

Roland Kaiser (73), einer der prominentesten Schlagerstars Deutschlands, hat seine Einschätzung zu Florian Silbereisen (43) als Kapitän Max Parger in Das Traumschiff abgegeben. Seit 2019 ist Florian in der Rolle des Kapitäns zu sehen und musste von Anfang an viel Kritik einstecken. Während einige Zuschauer und ehemalige Beteiligte der Kultserie den Performer als unpassend für die Rolle empfinden, stellt sich Roland Kaiser schützend vor seinen langjährigen Kollegen. Im Gespräch mit derwesten.de betonte er, dass Florian frischen Wind in die Serie bringe und seine Leistungen mehr als überzeugen.

Die Kritik, Florian sei mit Mitte 40 zu jung für die Rolle des Kapitäns, wies Roland Kaiser entschieden zurück. Er hob hervor, dass viele frühere Kapitäne der Serie ein Alter erreicht hätten, in dem sie im echten Berufsleben längst im Ruhestand gewesen wären. Für Roland sei die Wahl des Schlagersängers, der vor allem durch seine Bühnenpräsenz und Fernsehmoderationen bekannt ist, ein kluger Schachzug des ZDF. Schließlich müsse Florian in der Rolle keinen Shakespeare oder Goethe spielen, sondern einen Kapitän verkörpern – eine Aufgabe, die er souverän meistert. Seine frische und moderne Interpretation hat dem Format gutgetan.

Die Einschätzung des Schlagerstars fügt sich in eine anhaltende Debatte ein, die die Herzen der Fans spaltet. Florian führt das "Traumschiff" seit sechs Jahren und könnte womöglich in Zukunft neue Herausforderungen suchen, so deuteten es zumindest einige Szenen in den letzten Folgen an. Während viele Zuschauer spekulieren, ob sich Änderungen an der Besetzung andeuten, bleibt eines sicher: Für Roland und zahlreiche Fans bleibt Florian als Kapitän eine Bereicherung für das Erfolgsformat. Die Zusammenarbeit der beiden Musiker in der Vergangenheit zeigt, dass der Respekt und die Wertschätzung füreinander auch über berufliche Grenzen hinausgehen.

Getty Images, ZDF/ Dirk Bartling Roland Kaiser und Florian Silbereisen

Getty Images Roland Kaiser, August 2022

ZDF/ Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)