Werbepartner beenden Zusammenarbeit mit Kim Soo-hyun

Kim Soo-hyun steht derzeit unter massivem Druck, nachdem gegen den südkoreanischen Schauspieler schwere Vorwürfe laut geworden sind. Die Marke Cuckoo China hat nun ihre Zusammenarbeit mit dem 37-Jährigen offiziell beendet. Am 18. März kündigte das Unternehmen laut Allkpop an, alle Werbekampagnen mit Soo-hyun sofort zu stoppen und alle Inhalte mit seinem Bild von den Plattformen zu entfernen. Er war erst Anfang des Monats als Werbegesicht für die Märkte in China, Vietnam und Indonesien engagiert worden. Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit den immer lauter werdenden Anschuldigungen, die nach dem Tod seiner mutmaßlichen Ex-Partnerin Kim Sae-ron (✝24) aufkamen.

Medienberichten zufolge soll die Beziehung zwischen Soo-hyun und der verstorbenen Schauspielerin im Jahr 2015 begonnen haben, als Sae-ron noch minderjährig war. Zudem wird behauptet, er habe sie später unter Druck gesetzt, Schulden zu begleichen, was mutmaßlich zu einer emotionalen Belastung bei der jungen Darstellerin beigetragen habe. Obwohl Soo-hyuns Agentur die Vorwürfe entschieden zurückweist, verlieren wohl immer mehr Marken das Vertrauen in den einstigen Superstar. Neben Cuckoo haben laut Allkpop auch andere Unternehmen wie Prada und Tous Les Jours die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Ebenso steht ein geplantes Fan-Treffen in Taiwan auf der Kippe.

Diese Entwicklungen sind ein weiterer Tiefpunkt in einer ohnehin schwierigen Zeit für Soo-hyun. Kürzlich wurde berichtet, dass sich der Schauspieler aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, um bei seiner Familie Unterstützung zu suchen. In der Vergangenheit pflegte er einen stets professionellen Umgang mit den Medien: In Interviews sprach er jedoch selten über Privates. Seine angebliche Beziehung zu Sae-ron machte er nie publik ‒ Details kamen erst nach ihrem tragischen Tod im Februar ans Licht.

Getty Images Kim Soo-hyun, südkoreanischer Schauspieler

Instagram / ron_sae Kim Sae-ron im Mai 2018