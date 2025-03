Mental am Ende: Kim Soo-hyun zieht sich vorläufig zurück

Kim Soo-hyun (37) wird der aktuelle Trubel um seine Person zu viel. Der südkoreanische Schauspieler zieht sich deshalb nun vorläufig aus der Öffentlichkeit zurück, wie ein Insider gegenüber TV Report berichtet. Der Grund: In den vergangenen Wochen schlug seine einstige Beziehung mit Kim Sae-ron (✝24), die im Februar Suizid beging, hohe Wellen. So werfen Familie und Fans der verstorbenen Schauspielerin ihrem Ex vor, Schuld an ihrem Tod zu haben. Die schweren Vorwürfe setzen Soo-hyun schwer zu, weshalb er nun Unterstützung und Halt bei seinen Liebsten sucht. "Kim Soo-hyun ist aktuell bei seiner Familie", erklärt die Quelle.

Die schwerwiegenden Anschuldigungen gegen den 37-Jährigen bestimmen aktuell die Medien in Südkorea. Besonders ein Aspekt sorgt für Empörung: So soll Soo-hyun von 2015 bis 2022 eine heimliche Beziehung mit Sae-ron geführt haben – diese soll zu Beginn noch minderjährig gewesen sein. Zudem behauptete ihre Mutter, dass Soo-hyun sie emotional belastete und erpresste. So habe er im Jahr 2022, nachdem Sae-ron wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden war, ihre Beziehung kommentarlos beendet und sie danach privat nie wieder kontaktiert. Jedoch soll er von ihr verlangt haben, die hohen Gerichtskosten nach ihrer Verhaftung an ihre gemeinsame Agentur zurückzuzahlen, was Sae-ron allerdings nicht konnte.

Die expliziten Vorwürfe dementiert Soo-hyuns Agentur vehement, während der Schauspieler selbst komplett dazu schweigt. Doch der Schaden ist bereits angerichtet: Die Karriere des K-Drama-Superstars gilt als ruiniert. So beendeten viele hochrangige Partner, wie beispielsweise das Luxus-Modelabel Prada, die Zusammenarbeit mit ihm. Aus seinem aktuellen Show-Projekt "Good Day" wurde Soo-hyun sogar komplett herausgeschnitten. Zudem sollen Reporter und Paparazzi ihn belagern, wie seine Agentur vergangene Woche laut allkpop erklärte.

ActionPress Kim Sae-ron im Dezember 2017

Getty Images Kim Soo-hyun im Mai 2014

