Vorwürfe nach Kim Sae-rons Tod: Kim Soo-hyun bricht zusammen

In den vergangenen Tagen wurden vermehrt Vorwürfe gegen Kim Soo-hyun (37) laut: Der Schauspieler soll von 2015 bis 2022 angeblich eine Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Kim Sae-ron (✝24) geführt haben, die beim Beziehungsbeginn noch minderjährig war. Sie beging vor wenigen Wochen Suizid, und derzeit sind mehrere Gerüchte im Umlauf, dass Soo-hyun sie emotional so schwer belastete, dass sie keinen anderen Ausweg mehr wusste. Die schwerwiegenden Anschuldigungen lassen den südkoreanischen TV-Star wohl alles andere als kalt, wie seine Agentur nun in einem Statement erklärt. "Heute früh zeigte Kim Soo-hyun jedoch Anzeichen von schwerer psychischer Instabilität, und wir haben Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass er absolute Stabilität erreichen kann", lässt seine Agentur Gold Medalist, laut soompi.com, in seinem Namen verlauten.

Soo-hyun hätten die Vorwürfe, dass er etwas mit Sae-rons Tod zu tun habe, extrem verwirrt und belastet. Zudem würden sich derzeit Reporter und Fotografen vor seinem Haus tummeln, die den psychischen Druck auf ihn nur noch verstärken würden. In dem Statement bestätigte die Agentur des "Queen of Tears"-Stars allerdings, dass Soo-hyun und Sae-ron einst eine Beziehung führten. "Kim Soo-hyun und Kim Sae-ron waren vom Sommer 2019, nachdem Kim Sae-ron volljährig wurde, bis zum Herbst 2020 in einer Beziehung. Es stimmt nicht, dass Kim Soo-hyun Kim Sae-ron gedatet hat, als sie minderjährig war", fügen sie allerdings hinzu. Auch der mutmaßliche Liebesbrief, den Soo-hyun seiner Kollegin während des Wehrdienstes im Jahr 2018 schrieb, sei von den Medien falsch interpretiert worden. Seine Agentur erklärte außerdem, dass er seine Ex nach ihrer Verhaftung im Jahr 2022 nicht ignorierte – so habe er die Gerichtskosten, die Soo-hyuns Agentur Gold Medalist für Sae-ron übernahm, niemals zurückgefordert. Viele Menschen würden Soo-hyun derzeit aufgrund eines Vorfalls als "Teufel" darstellen, für den er nicht verantwortlich sei.

Mit dem Statement von Soo-hyuns Agentur ist das Thema aber wohl noch nicht erledigt. Stattdessen soll sich Sae-rons Mutter laut allkpop derzeit darauf vorbereiten, die Behauptungen des Schauspielers mit Beweisen zu widerlegen. Laut der Familie der Verstorbenen würde das Management die Wahrheit bewusst verdrehen und wolle lediglich Soo-hyuns Image wieder aufpolieren.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kim Soo-hyun im Mai 2014

Instagram / ron_sae Kim Sae-ron im Mai 2018