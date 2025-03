Hannah Kerschbaumer nimmt ihr Baby Joshi mit in den Hörsaal

Für Hannah Kerschbaumer (32) sind Kind und Karriere kein Widerspruch. Deshalb gab die einstige Bachelor-Kandidatin ihren großen Traum vom Zahnmedizinstudium nicht auf, als sie vor über zwei Jahren von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Während der neun Monate mit ihrem Baby im Bauch besuchte sie weiterhin die Uni. Und auch seit der Geburt ihres Wonneproppens hat sich das nicht geändert, wie sie auf Instagram verrät: "Ich nehme mein Baby mit in die Uni und das mache ich seit über einem Jahr." Jetzt, wo sie dieses Konzept schon seit einiger Zeit erprobt hat, möchte Hannah ihre ehrlichen Gedanken dazu teilen.

Positiv hebt sie die Reaktion des Lehrstuhls sowie der Studierenden hervor: "Sie freuen sich jedes Mal, wenn ich den kleinen Fratz dabei habe, unterstützen mich und geben mir nicht das Gefühl, dass Joshi und ich fehl am Platz sind." Doch die 32-Jährige sieht auch die negativen Seiten an der Kombination zwischen Vollzeitstudium und Mutter-Dasein: "Mom Guilt kickt richtig. Ich möchte natürlich so viel Zeit wie möglich mit Baby J verbringen, aber muss auch gleichzeitig viel lernen. Egal, wie ich es drehe und wende, bekomme ich das Gefühl oft nicht los." Auch sozial fühle sie sich isoliert: In ihrer Position sei es nämlich nicht so einfach, nach der Vorlesung Zeit mit den Kommilitonen zu verbringen.

Neben dieser Herausforderung beschäftigt Hannah ein weiteres Thema zunehmend. Sie und ihr Mann Chris wünschen sich schon seit geraumer Zeit ein Geschwisterchen für ihren kleinen Spross. Doch bisher wollte es mit einer erneuten Schwangerschaft einfach nicht klappen – worunter Hannah sehr leidet. Das gibt sie auch offen im Netz zu. So beispielsweise erst kürzlich in einem emotionalen Instagram-Clip, in dem sie unter Tränen über ihre Gefühle bezüglich des unerfüllten Kinderwunsches sprach: "Ich teile das, weil es wehtut und ich zeigen möchte, dass Emotionen valide sind."

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Sohn Joshua, Januar 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrer Familie im Mai 2024

