Hannah Kerschbaumer hat endlich passendes Eigenheim gefunden

Hannah Kerschbaumer (32) sucht bereits seit geraumer Zeit ein passendes Haus, in dem die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin genug Platz für sich, Ehemann Chris und Sohn Joshua hat. Im vergangenen Jahr war das Glück noch nicht auf der Seite der kleinen Familie – die Suche nach einem Eigenheim blieb erfolglos. Umso größer ist nun die Freude, dass Hannah und Chris eine passende Immobilie gefunden haben. Die freudige Nachricht verkündet das Ehepaar in einem Instagram-Video, in dem ein Ausschnitt eines Telefonats zu hören ist. Der Makler gibt den Eltern eines Sohnes die Zusage für ihr Traumhaus, die mit einem kleinen Freudentanz gefeiert wird.

"Nach der ganzen Suche, Daumen drücken, unzähligen Besichtigungen, Verhandlungen und Angeboten haben wir in diesem Moment endlich die Zusage erhalten", freut sich Hannah. Die Immobilie erfordert nicht nur einen Umzug in eine neue Stadt, sondern auch eine Menge Renovierungsarbeiten. "Es wird ein riesiger Schritt für uns: Eine neue Stadt, ein Haus und keine Wohnung mehr und ein komplettes Bau-Renovierungs-Projekt on top (ja, man muss quasi einmal alles machen)", verrät die Influencerin.

Hannah machte ihre Beziehung mit Chris im August 2021 offiziell. Ein Jahr später läuteten bei den beiden die Hochzeitsglocken und wieder ein Jahr später verkündeten sie, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Doch ein Thema belastet die 32-Jährige sehr: Hannah wünscht sich einen weiteren Sprössling und leidet unter einem unerfüllten Kinderwunsch. "Ich werde nicht schwanger. Dieses Thema ist sehr emotional für mich und ich hatte Angst, es laut auszusprechen, denn mein Traum ist es, eine große Familie zu haben", gestand die Netz-Bekanntheit im vergangenen Monat auf Social Media.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Sohn Joshua, Januar 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrer Familie im Mai 2024

