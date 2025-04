Schwangerschaftsfragen von Fans belasten Hannah Kerschbaumer

Hannah Kerschbaumer (32) wendet sich in einer Instagram-Story mit einem sehr persönlichen Anliegen an ihre Follower. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin habe in den letzten Tagen zahlreiche Nachrichten und Kommentare erhalten, die sie immer wieder mit der Frage konfrontieren, ob sie schwanger sei. "Ich weiß, ihr meint es nicht so, aber bitte unterlasst es, mir solche Nachrichten zu schicken", schreibt sie deutlich in ihrer Story, nachdem ein Fan spekulierte, ob ein vermeintlicher Babybauch unter ihrem Outfit zu erkennen sei. "Ich bin nicht schwanger", stellt sie klar und fügt hinzu, dass solche Kommentare sie emotional belasten würden.

Die Influencerin erklärt auch, warum diese Kommentare für sie so schmerzlich sind. Hannah offenbart, dass sie sich sehr nach mehr Kindern sehnen würde, ihr Wunsch nach weiterem Nachwuchs bisher aber unerfüllt blieb. Die ständigen Spekulationen und Mutmaßungen über ihren Bauch seien für sie schwer erträglich, erklärt sie weiter. Auf die Frage, warum ihr Bauch auf einem Foto anders aussehe, geht die 32-Jährige mit einem humorvollen Ton ein: "Ich habe einfach nur zwei Gänge gegessen." Doch trotz ihrer Versuche, die Situation leicht zu nehmen, macht sie deutlich, dass die zahllosen Nachrichten zu diesem Thema an ihr nagen.

Hannah teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf Social Media, wodurch sie über die Jahre eine enge Verbindung zu ihrer Community aufgebaut hat. Als Reality-Star, der mit seinem Leben in der Öffentlichkeit steht, liegt Hannah viel daran, authentisch zu bleiben – auch bei schwierigen Themen wie ihrem unerfüllten zweiten Kinderwunsch. "Ich werde nicht schwanger. Dieses Thema ist sehr emotional für mich und ich hatte Angst, es laut auszusprechen, denn mein Traum ist es, eine große Familie zu haben", erklärte sie damals im Netz.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Sohn Joshua, Januar 2025

