Bye Berlin: Hannah Kerschbaumer gibt Life-Update nach Umzug

Hannah Kerschbaumer (32), bekannt aus der Realityshow Der Bachelor, hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt und ist gemeinsam mit ihrem Mann Chris und ihrem Sohn Joshua von Berlin nach Norddeutschland gezogen. Die dreiköpfige Familie hat sich in einem charmanten, jedoch renovierungsbedürftigen Haus aus den Fünfzigerjahren niedergelassen. Auf Instagram verriet Hannah in einer Fragerunde, dass der Umzug ein voller Erfolg gewesen sei: "Ich glaube, ich lebe aktuell mein Traumleben. Wir sind dauernd am Meer und im Garten. Grillen und treffen Freunde und Familie (und versuchen uns am Umbau, haha)."

Die Renovierung der Villa gestaltet sich zwar offenbar als Herausforderung, doch daran scheint die Familie Gefallen zu finden. Gemeinsam planen sie, die historische Substanz zu wahren und das Haus dennoch familienfreundlich zu gestalten. Durch die Nähe zum Meer und die Möglichkeit, viel Zeit im Freien zu verbringen, wirkt es so, als habe die Familie endlich ihr ideales Zuhause gefunden. Auch Sohn Joshua scheint den Wechsel aus der Großstadt zu schätzen. "Joshi ist auch total glücklich und irgendwie fühlt es sich so an, als wenn dieser Schritt in unserem Leben genau richtig war", schwärmte Hannah.

Die Suche nach einem Eigenheim war für Hannah, Chris und ihren Sohn keine einfache Aufgabe. Lange hatten sie kein passendes Objekt gefunden, bevor ihnen endlich die Zusage für die charmante alte Villa in Norddeutschland gegeben wurde. Als Fans die freudige Botschaft auf Social Media miterleben konnten, wurde deutlich, wie sehr dieser Moment Hannah und ihre Familie berührte.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrer Familie im Mai 2024

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Ehemann Chris im Februar 2025