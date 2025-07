So erfuhr Hannah Kerschbaumer von ihrer Schwangerschaft

Hannah Kerschbaumer (32) und ihr Ehemann Chris sind überglücklich: Nach einer langen Kinderwunschreise ist die Influencerin endlich erneut schwanger. Im Interview mit Promiflash verrät sie nun, wie sie von dem Babyglück erfahren hat. "Ich hatte vorher schon so ein Gefühl", beschreibt die einstige Bachelor-Kandidatin ihre anfängliche Intuition und fügt hinzu: "...und habe dann einen Test gemacht… der dann positiv war."

Auch über erste körperliche Veränderungen spricht die 32-Jährige im Promiflash-Interview. "Ganz im Gegenteil zur ersten Schwangerschaft ist mein Bauch jetzt schon deutlich größer und die Hosen werden enger", verrät Hannah lachend. Wie weit die Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist, wollte die werdende Mama noch für sich behalten. Vielleicht wird ja noch in diesem Jahr aus der dreiköpfigen eine vierköpfige Familie.

Hannah und Chris sind bereits Eltern eines Sohnes. Der kleine Joshua kam am 20. Dezember 2023 zur Welt. Damals verkündete die Influencerin die Geburt ihres kleinen Wunders mit einem emotionalen Instagram-Video, das winzige Hand ihres Sprösslings zeigt. Dazu schrieb sie voller Glückseligkeit: "Ich kann nicht in Worte fassen, was ich empfinde. Während ich das hier schreibe, laufen mir die Tränen runter, vor Glück und Liebe!"

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Ehemann Chris, Juli 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Ehemann Chris im Februar 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Sohn Joshua, Januar 2025