Dieses "#CoupleChallenge"-Team muss seine Koffer packen

In Folge drei mussten die #CoupleChallenge-Kandidaten wieder zwei Duos in die Exit-Challenge wählen: Diesmal traf es Luigi Birofio (25), genannt Gigi, und seinen Onkel Luciano Corsano sowie Roaya Soraya und Dilara Kruse. Vor Beginn des Spiels zeigte sich das quirlige Italiener-Duo noch siegessicher – am Ende sind es aber doch die beiden Reality-TV-Sternchen, die das Spiel gewinnen. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. [...] Wir haben es euch gezeigt, wir sind richtige Maschinen", freute sich Roaya, nachdem sie ihre Rivalen ausgestochen hatte. Gigi und Luciano hingegen wunderten sich, weshalb sie trotz ihrer Schnelligkeit nicht als Gewinner des Spiels hervorgingen – die Stimme aus dem Off sorgte dann aber schnell für Aufklärung: "Die Regeln waren klar: Hände dürfen nicht benutzt werden. Daher wurden Gigi und Luciano Strafsekunden angerechnet."

Nach anfänglicher Enttäuschung nehmen Gigi und Luciano die Niederlage aber gefasst hin. "Danke für die Einladung zu '#CoupleChallenge'. Hat Spaß gemacht. Ist immer schön, so Geld zu verdienen. Was willst du mehr?", erklärte Gigi abschließend. Luciano stimmt seinem Neffen mit mehrfachem Nicken wortlos zu. Nachhaltig traurig scheinen die beiden nicht zu sein, sie haben schon Pläne für die Zeit nach der Show. "Ich gehe nach Hause, ich nehme meinen Koffer und fahre nach Ibiza. Den nehme ich auch noch mit", erklärt Gigi, während er unbeeindruckt mit dem Kopf in Richtung seines Onkels nickt.

Dass vor allem Luciano letztendlich so gelassen mit der Niederlage umging, war für die Zuschauer wohl ziemlich überraschend. Bei der Nominierung krachte es nämlich gewaltig zwischen ihm und seiner Gegnerin Dilara. Gigis Onkel bekam bei der Nominierung das Gefühl, dass die Frau von Max Kruse (37) die Wahlen manipuliert habe. "Hör auf zu sagen, wem die Leute die Stimme geben müssen. Die müssen selbst die Entscheidung treffen. Du bist die Schlange", schimpfte der Italiener aufgebracht in Richtung Dilara.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024

