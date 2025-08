Kim Virginia und Nikola Glumac haben Bahamas-Visum erhalten

Um Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, wird es nie langweilig: Die beiden wollen auf die Bahamas auswandern, wie Kim via Social Media bekanntgab. Und die große Hürde, die für viele ein langer bürokratischer Marathon ist, haben sie nun endlich gemeistert: Das Paar hat das erforderliche Visum erhalten. In ihrer Instagram-Story schrieb Kim, die Anfang des Jahres wohl eine Rolle bei einer noch geheimnisvollen Produktion gespielt haben soll: "Haben heute übrigens auch offiziell das Visum für die Bahamas bekommen." Besonders überraschend dabei: Nikola wusste zum Zeitpunkt des Story-Uploads am Freitagnachmittag von diesem Erfolg noch gar nichts. "Ich erzähle es ihm gleich. Bin so aufgeregt", ließ sie ihre Follower wissen.

Eigentlich sollte der Antrag für das Visum erst vor Ort bearbeitet werden, wie Kim erklärte. Doch dank einiger "extrem toller Kontakte" habe sich der Prozess deutlich schneller gestaltet, als ursprünglich gedacht. "Das ist doch ein Zeichen, hömma?!", betonte die gebürtige Mannheimerin. Wann genau die beiden ihre Koffer packen und den Traum von einem Leben auf den Bahamas Realität werden lassen, hat Kim bisher offengelassen. Auch, wie Nikola wohl reagiert hat, bleibt noch ein Rätsel. Aber so wie man das Social-Media-Pärchen kennt, wird seine Reaktion auch bald über die Handydisplays flimmern. Die Follower der beiden können sich sicher sein, dass es spätestens in den nächsten Stunden Einblicke in Nikolas Reaktion geben wird – Instagram sei Dank.

Die beiden Reality-TV-Stars sind seit einiger Zeit trotz zahlreicher emotionaler Tiefen wie ihrer Trennung und Kims Stillgeburt ein Team, sowohl beruflich als auch privat. Abseits ihrer TV-Auftritte findet man vor allem die Reality-Beauty häufig in den sozialen Medien, wo sie ihre rund 300.000 Follower mit Einblicken in den Alltag und geplanten Projekten versorgt. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde die Influencerin durch ihre Teilnahme in mehreren Dating-Shows wie Der Bachelor oder Temptation Island. Für Nikola, der auch als Model arbeitet, scheint der Wunsch nach einem Leben in tropischer Umgebung ebenfalls zu einem lang gehegten Traum zu gehören. Die Frage bleibt, ob das Paar tatsächlich dauerhaft Wurzeln auf den Bahamas schlagen will oder ob dies nur eine weitere Station in ihrem abenteuerlichen Leben sein wird – so wie ihre aktuelle Wahlheimat Dubai eben auch.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac