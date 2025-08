Diese Stars gratulieren Tanja Makarić zur Schwangerschaft

Tanja Makarić (28) hat ihre Fans mit freudigen Neuigkeiten überrascht: Die Social-Media-Bekanntheit ist schwanger! Diese frohe Botschaft teilte die Influencerin vor Kurzem mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram, der ihre Anhänger und Kollegen gleichermaßen begeisterte. Rasch füllte sich die Kommentarspalte mit zahlreichen Glückwünschen und lieben Worten. Zu den Gratulanten zählen nicht nur ihre treuen Fans, sondern auch andere bekannte Persönlichkeiten aus der Influencer-Szene.

Unter den Kommentaren finden sich Namen wie Jasi_x33 (22), die schrieb: "Herzlichen Glückwunsch", und Katharina Wagener (30), die mit drei roten Herzen ihre Freude ausdrückte. Auch Nessiontour (28) und Antonia Elena ließen es sich nicht nehmen, Tanja ihre besten Wünsche zu übermitteln. Besonders rührend war der Kommentar von Giulia Groth, die meinte: "Babies heilen und kommen, wenn sie gebraucht werden." Das bekannte Influencer-Paar Die Walsers fügte hinzu: "Herzlichen Glückwunsch zum allergrößten Wunder der Welt" – eine liebevolle Botschaft, die die besondere Bedeutung dieses Moments für Tanja unterstreicht.

Die Bekanntgabe der Schwangerschaft markiert einen neuen Kapitelsprung im Leben von Tanja Makarić, die durch ihre Inhalte Einblicke in ihren Alltag als Social-Media-Star gewährt. Ihre Fans bewundern sie nicht nur für ihre positive Ausstrahlung, sondern auch für ihre Authentizität. In der Vergangenheit sprach sie oft darüber, wie sehr sie ihre Community schätzt. Nun teilt sie eines der intimsten und freudigsten Ereignisse ihres Lebens mit ihnen, was sie für viele umso nahbarer macht. Für ihre Follower ist klar: Tanjas Reise in die Mutterschaft wird von ihnen mit ebenso viel Begeisterung unterstützt wie ihr bisheriger Weg.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessiontour und Tanja Makarić, Podcast-Duo

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige