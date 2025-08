"Wird krass": Chris Broy steigt in "The Ultimate Hype"-Ring

Realitystar Chris Broy (36) steht vor einer neuen Herausforderung: Am 4. Oktober 2025 wird er bei "The Ultimate Hype" in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen in den Ring steigen. Das wurde nun über den Instagram-Account der Veranstaltung bekannt gegeben. Dort heißt es, Chris komme "aus der Zukunft" und könne schon verraten, dass das Event spektakulär werden wird. Mit wem der Ex-Partner von Evanthia Benetatou (33) in den Ring steigen wird, steht bisher noch nicht fest. Ein Name fällt jedoch: Diogo Sangre (30)! Ob er Chris' Gegner wird?

In der Kommentarspalte bekommt Chris für seinen Clip eine Menge Zuspruch. "Geiles Video, Chris auf die eins", kommentiert Isabelle Denise. Auch der angehende Kämpfer selbst findet sich unter den zahlreichen Kommentaren wieder und meint: "Die einen leihen sich einen Ferrari fürs Video… die anderen fahren Legenden und zeigen, wie man es macht." Die meisten Social-Media-Nutzer feiern vor allem die Aufmachung des Clips und scheinen es schon jetzt kaum noch abwarten zu können, wie das Match ausgeht.

Schon vor drei Wochen sorgte ein anderes Duell für jede Menge Gesprächsstoff: Christin Okpara (29) und Walentina Doronina (25) wurden offiziell als Kontrahentinnen beim selben Event angekündigt. Die beiden Reality-Bekanntheiten sind bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – und genau das zeigten sie auch auf Social Media. Walentina stichelte in Richtung Christin: "Lern erst mal, die Bandagen richtig zu binden, bevor du was von Boxen erzählst..." Doch Christin konterte selbstbewusst in einem Promiflash-Interview: "Wir haben jetzt die Option, uns legal auf die Fresse zu hauen. Ich warte seit zwei Jahren auf den Boxkampf – also Walentina, mach dich bereit."

Action Press Chris Broy bei einem Event im April 2024

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Persönlichkeit

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Walentina Doronina, Realitystar

